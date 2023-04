Von Peter Lahr

Billigheim. Kontrovers diskutiert wurde in der Aprilsitzung des Billigheimer Gemeinderats am Dienstagabend im alten Rathaus vor allem über bauliche Details. Hier gab es folgerichtig einige Mehrheitsentscheidungen. Den größten Streitpunkt bildete dabei die Ausführung des neuen Hochbehälters in Allfeld. Eher Klärungsbedarf gab es rund um die geplante Sanierung