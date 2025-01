Kreis Bergstraße. (red) Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund (MB) hat bundesweit 60.000 Ärztinnen und Ärzte an kommunalen Krankenhäusern, darunter auch am Kreiskrankenhaus (KKH) Bergstraße in Heppenheim, zum Streik vom 15. bis 17. Januar aufgerufen. Hintergrund des Streiks ist die aktuelle Tarifrunde zwischen Ärztegewerkschaft und Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA). Um die Versorgung der Patienten sicherzustellen, hat die Geschäftsführung des KKH Bergstraße mit dem Marburger Bund eine Notdienstvereinbarung abgeschlossen. Diese sieht eine personelle Besetzung an Werk- sowie an Wochenenden und Feiertagen vor.

Alle medizinisch unaufschiebbaren Patientenbehandlungen und dringend notwendigen Operationen werden auch während des Streiks zuverlässig veranlasst. Die Zentrale Notaufnahme bleibt während des Streiks geöffnet, damit Notfälle auch weiterhin behandelt werden können. Die Geschäftsführung des KKH Bergstraße bittet die Patientinnen und Patienten, etwaige Unannehmlichkeiten wie etwa längere Wartezeiten aufgrund des Streiks zu entschuldigen.