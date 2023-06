"Als Wahl-Sennfelder und ehemaliger Spieler des VfB Sennfeld wollte Mario Hermes zum 100-jährigen Bestehen des Vereins etwas Besonderes gestalten. Da HDAO einer der Hauptsponsoren der ,Ruhrpotthelden‘ ist und auch den VfB Sennfeld unterstützt – daher auch der Name HDAO-Arena –, lag die Idee nahe, das zu verbinden. Daher wird Mario Hermes auch in beiden Mannschaften jeweils eine Halbzeit mitspielen. Außerdem ist ,Ruhrpotthelden‘-Gründungsmitglied Ingo Anderbrügge Markenbotschafter von HDAO."

Das beweisen sie auch am Samstag, wenn sie ab 14.30 Uhr gegen eine Odenwaldauswahl spielen. Der gesamte Erlös aus den Eintrittsgeldern kommt nämlich dem Kinder- und Jugenddorf Klinge zugute. Und noch ein Bekannter kommt aus dem Westen Deutschlands nach Sennfeld: Werner Hansch, die Stimme des Ruhrpotts, wird das Benefizspiel in der HDAO-Arena moderieren.

Anlass ist das große Jubiläumsfest am Samstag, 17. Juni, zum 100-jährigen Bestehen des VfB Sennfeld . Und die drei ehemaligen Profikicker kommen nicht allein, sondern bringen eine ganze Mannschaft mit, nämlich die "Ruhrpotthelden" . Hier kicken neben ehemaligen Fußballprofis auch Unternehmer. Für sie alle ist zwar Fußball die schönste Nebensache der Welt, doch in der Hauptsache geht es ihnen um soziales Engagement.

Sennfeld. (ahn) Ingo Anderbrügge, Dariusz Wosz, Michael Schulz – Fußballer-Namen, die man eigentlich nur aus dem Fernsehen kennt. Als das Bild noch nicht in HD zuhause ankam und es noch andere Meister als den FC Bayern München gab. Die Älteren unter uns werden sich daran erinnern. Nun kommen die ehemaligen Bundesligaprofis nach Sennfeld – live in Farbe und zum Anfassen.

Sennfeld. (ahn) Ingo Anderbrügge, Dariusz Wosz, Michael Schulz – Fußballer-Namen, die man eigentlich nur aus dem Fernsehen kennt. Als das Bild noch nicht in HD zuhause ankam und es noch andere Meister als den FC Bayern München gab. Die Älteren unter uns werden sich daran erinnern. Nun kommen die ehemaligen Bundesligaprofis nach Sennfeld – live in Farbe und zum Anfassen.

Anlass ist das große Jubiläumsfest am Samstag, 17. Juni, zum 100-jährigen Bestehen des VfB Sennfeld. Und die drei ehemaligen Profikicker kommen nicht allein, sondern bringen eine ganze Mannschaft mit, nämlich die "Ruhrpotthelden". Hier kicken neben ehemaligen Fußballprofis auch Unternehmer. Für sie alle ist zwar Fußball die schönste Nebensache der Welt, doch in der Hauptsache geht es ihnen um soziales Engagement.

Das beweisen sie auch am Samstag, wenn sie ab 14.30 Uhr gegen eine Odenwaldauswahl spielen. Der gesamte Erlös aus den Eintrittsgeldern kommt nämlich dem Kinder- und Jugenddorf Klinge zugute. Und noch ein Bekannter kommt aus dem Westen Deutschlands nach Sennfeld: Werner Hansch, die Stimme des Ruhrpotts, wird das Benefizspiel in der HDAO-Arena moderieren.

Apropos HDAO: Die Unternehmensgruppe aus Osterburken ist in Person von Geschäftsführer Mario Hermes mitverantwortlich, dass das Benefizspiel überhaupt zustande kam. "Im Vorfeld hatte mich unser und mein persönlicher ehemaliger Mitspieler, Mario Hermes, angesprochen zwecks der ,Ruhrpotthelden‘", erklärt André Schönsiegel aus dem Vorstandstrio des Veranstaltervereins VfB Sennfeld. "Mario Hermes kommt ursprünglich aus Nordrhein-Westfalen und ist aktives Mitglied der ,Ruhrpotthelden‘", ergänzt Robert Maier, Leiter Marketing bei HDAO.

"Als Wahl-Sennfelder und ehemaliger Spieler des VfB Sennfeld wollte Mario Hermes zum 100-jährigen Bestehen des Vereins etwas Besonderes gestalten. Da HDAO einer der Hauptsponsoren der ,Ruhrpotthelden‘ ist und auch den VfB Sennfeld unterstützt – daher auch der Name HDAO-Arena –, lag die Idee nahe, das zu verbinden. Daher wird Mario Hermes auch in beiden Mannschaften jeweils eine Halbzeit mitspielen. Außerdem ist ,Ruhrpotthelden‘-Gründungsmitglied Ingo Anderbrügge Markenbotschafter von HDAO."

Doch was verbirgt sich hinter den "Ruhrpotthelden" eigentlich? "Die ,Ruhrpotthelden‘ verbinden Fußball mit sozialem Engagement", erklärt Julian Kobus, Franchise Manager der "Ruhrpotthelden". Die "Helden aus dem Ruhrpott" spielen über fünf Benefizspiele im Ruhrgebiet und Umgebung. "Für alle Teilnehmenden ist es jedes Mal ein Erlebnis, das positiv in Erinnerung bleibt. Zum einen kommen Unternehmer, Ex-Profifußballer und bekannte Persönlichkeiten zusammen, um gemeinsam ihrem Hobby nachzugehen – Fußball spielen. Zum anderen erleben sie eine Stimmung voller Dynamik und Freude." Denn neben der sportlichen Herausforderung stehe immer ein guter Zweck im Vordergrund. "Mit den Spenden aus Spielen und anderen Charity-Aktionen werden Initiativen unterstützt. Das Credo dabei lautet: soziales Engagement mit persönlichem Einsatz. Mehr als 50 Unternehmer stehen hinter dieser Philosophie und bilden den ,Ruhrpotthelden‘-Business-Club", so Julian Kobus.

Seit der Gründung 2014 setzen sich die "Ruhrpotthelden" um den Vorsitzenden und Trainer Ingo Anderbrügge für die gute Sache ein. Dafür haben sie in ihren Reihen auch einige namhafte Botschafter wie den ehemaligen Fußballprofi Klaus Fischer, den Schauspieler Ralf Möller, den Fußballfunktionär Reinhard Rauball oder den Trainer Huub Stevens.

Am Samstag geht der Erlös aus den Eintrittsgeldern – der Eintritt kostet 5 Euro, Kinder bis zehn Jahren sind frei – an das Kinder- und Jugenddorf Klinge. "Mario Hermes spielt schon länger gemeinsam mit Frank Grimm, dem Pädagogischen Leiter der Klinge, Fußball bei der AH des FC Zimmern", erklärt Robert Maier. "So kam ursprünglich der Kontakt zwischen HDAO und der Klinge zustande. Seitdem arbeiten wir eng mit der Klinge zusammen, z. B. im Rahmen der ,HDAO Talentschmiede‘, eines internen Mitarbeiterqualifizierungsprogramms. So fördern wir sozialschwache Kinder und Jugendliche hier in der Region, indem wir ihnen Karrieremöglichkeiten bei HDAO bieten und dadurch auch schon erfolgreich Plätze besetzt haben."

Erfolg erhoffen sich am Samstag auch die Gegner der "Ruhrpotthelden", eine Auswahl aus dem Odenwald. "Der Kader besteht aus ca. 19 älteren Spielern, die mindestens 40 Jahre alt und nicht mehr aktiv sind", berichtet André Schönsiegel. "Ein Drittel der Odenwaldauswahl besteht aus ehemaligen Sennfelder Spielern oder Spielern mit Sennfelder Vergangenheit und zwei Drittel aus auswärtigen Spielern von umliegenden Gemeinden oder aus dem Kreis." Trainiert werden sie vom ehemaligen Trainer des VfB, Matthias Keller.

Als Schiedsrichter hat sich der ehemalige Bundesligaschiedsrichter Peter Correll von der Schiedsrichtergruppe Heilbronn bereit erklärt.

Das Benefizspiel ist allerdings nur der Auftakt mehrerer Veranstaltungen an diesem Jubiläumstag. Es folgen anschließend an das Spiel eine Zeitkapsellegung auf dem Sportgelände und eine Trikotversteigerung – moderiert von Werner Hansch. Danach findet gegen 17.30 Uhr ein Neun-Meter-Turnier statt. Der Abend klingt ab 21 Uhr mit einer Beach-Party aus, wobei die Band "Generation Sounds" für gute Stimmung sorgen wird.

Und die "Ruhrpotthelden" sind auch noch mit am Start. "Wir werden auch das ein oder andere Bier auf dem Fest mittrinken", kündigt Julian Kobus an.

Bis es so weit ist, ist "die Vorfreude auf dieses Gesamtevent natürlich groß", verrät André Schönsiegel. Trotzdem bedeute solch ein Event auch immer eine Belastungsprobe für die gesamte VfB-Familie mit allen Helfern. Denn schließlich muss alles irgendwie organisiert werden. Und dann kommt noch hinzu, dass die erste Mannschaft zum 100-Jährigen in der Relegation zur Landesliga Odenwald spielt. "Das wäre natürlich ein schönes Geschenk, wenn dies mit dem Aufstieg klappen sollte – besonders im Hinblick auf die viele Mühe zum Jubiläumsjahr", so Schönsiegel.

Rund 500 Karten wurden bisher verkauft. " Wir gehen aber davon aus, dass ein Großteil der Zuschauer ganz normal ohne Karte an diesem Tag eintrifft. Wir sind organisatorisch gut gerüstet", verspricht der VfB-Vorstand.

Karten gibt es in Sennfeld bei der Bäckerei Dörr (Kelterstraße 12), bei Wein-Mahler (Hauptstraße 3 bis 5) und beim "Ristorante da Pino" (Burgstallstraße 10), in Adelsheim bei Friedlein Geschenkeartikel (Marktstraße 3) sowie in Osterburken beim Autohaus Nenninger (Adelsheimer Straße 27) und im "Raja’s Curry Haus" (Bahnhofstraße 1).

Info: Wer die "Ruhrpotthelden" unterstützen möchte, kann auf folgendes Konto spenden: Ruhrpotthelden e.V., IBAN: DE49.4265.0150.1000.9135 56, Verwendungszweck: Spende.