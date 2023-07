Von Brunhild Wössner

Obrigheim. Für die Entwicklung des Baugebiets Münchberg in Obrigheim standen in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates Beschlüsse zur Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung der Bürger und Behörden sowie die Billigung des Bebauungsplanentwurfs an. Obwohl das Prozedere im Vorfeld formal korrekt abgelaufen ist, was