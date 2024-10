Buchen. (rüb/pm) Im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe wird seit dem 23. September in drei Bauabschnitten die Fahrbahndecke der B 27 zwischen Buchen-Süd und Buchen-Mitte erneuert.

Am heutigen Mittwoch gehen die laufenden Bauarbeiten in den dritten und letzten Bauabschnitt über. Die Gesamtmaßnahme soll spätestens am 8. November abgeschlossen werden. Wenn die Witterung mitspielt, könnte es aber schon einige Tage früher so weit sein.

Im dritten Bauabschnitt werden die Anschlussstelle Buchen-Ost sowie der Streckenabschnitt bis Buchen-Mitte saniert. Dazu wird zusätzlich zu der aktuellen Verkehrsführung auch die Anschlussstelle Buchen-Ost voll gesperrt.

Die Anschlussstelle Buchen-Mitte kann dann nur aus Richtung Walldürn kommend genutzt werden. Der bereits sanierte Streckenabschnitt Buchen-Süd bis Buchen-Ost bleibt aufgrund noch durchzuführender Restarbeiten weiter voll gesperrt. Die Umleitung wird ausgeschildert und führt durch die Ortslage von Buchen: in Richtung Norden nach Walldürn über die Meitnerstraße, Daimlerstraße zur Anschlussstelle Buchen-Nord; in Richtung Süden über die Anschlussstelle Buchen-Mitte, L 522/Hettinger Straße, L 582/Eberstadter Straße zur Anschlussstelle Buchen-Süd. Die entsprechende Beschilderung wird im Laufe des Mittwochs aufgebaut.

Durch die Sperrung ist mit Behinderungen im Bereich des Schulzentrums, der L 522/Hettinger Straße und der L 582/Eberstadter Straße sowie mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zum Schulbeginn und Schulende zu rechnen.