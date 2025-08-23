Von Rüdiger Busch

Buchen. Die Tage werden kürzer, die Ernte ist eingefahren, und der Hochsommer ist dabei, sich zu verabschieden – das ist für den Buchener aber kein Grund zur Wehklage, im Gegenteil: Denn jetzt bricht eine der schönsten Wochen im Jahr an. Heute in zwei Wochen wird der 196. Buchener Schützenmarkt eröffnet.

Und bereits in der kommenden Woche wird