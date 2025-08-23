Der Buchener Schützenmarkt steht in den Startlöchern
Das beliebte Volksfest lockt vom 6. bis 14. September nach Buchen. Der Bierpreis bleibt stabil. Im Festzelt sind keine Reservierungen möglich.
Von Rüdiger Busch
Buchen. Die Tage werden kürzer, die Ernte ist eingefahren, und der Hochsommer ist dabei, sich zu verabschieden – das ist für den Buchener aber kein Grund zur Wehklage, im Gegenteil: Denn jetzt bricht eine der schönsten Wochen im Jahr an. Heute in zwei Wochen wird der 196. Buchener Schützenmarkt eröffnet.
Und bereits in der kommenden Woche wird
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+