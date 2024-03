Von Carmen Oesterreich

Eberbach. Die hohe Spendenbereitschaft der Bürger in und um Eberbach herum zeigt, wie wichtig ihnen der Neubau des Hallenbads ist. Schon 19 Spenden sind auf dem Konto des Fördervereins der Eberbacher Schwimmbäder e.V. eingegangen. Dies berichtete dessen Vorsitzender Jens Thomson während der Mitgliederversammlung des Vereins.

Die Spendenaktion wurde Ende Januar in einer Bürgerfragestunde im Rahmen der Sitzung des Gemeinderats angeregt. In der Folge haben sich die Stadtverwaltung Eberbach und der Förderverein dafür entschieden, die Verwaltung aller Spenden für das neue Hallenbad dem Förderverein zu übertragen. Dieser sammelt die Spenden nun auf einem Spendenkonto (siehe unten) und sorgt dafür, dass das Geld direkt dem Bäderprojekt zugutekommt. Über den Eingang der Spenden zeigte sich der Vorstand dankbar.

16,2 Millionen Euro wird der Bau des neuen Hallenbads kosten, abzüglich bereits bekannter Fördermittel bleiben noch 12,5 Millionen Euro. Eine weitere Förderung ist beantragt. Der Förderverein will seine bewährten und geplanten Events dafür nutzen, weitere Spenden einzusammeln. So wird es im April zunächst den Arbeitseinsatz in Abstimmung mit dem Bäderteam vor der Eröffnung des Freibads geben.

Zur Eröffnung im Mai soll es wieder ein Fest unterm Pavillon mit Musik, Kaffee und Kuchen und der feierlichen Begrüßung der ersten Badegäste geben. Auch die School’s out Party, die vor der Coronapandemie durch das weitreichende Angebot vom Wasserballturnier bis zu Aqua Zumba und Aquafit samt fetziger Musik für viel Freude bei den Badegästen gesorgt hatte, soll in diesem Jahr wieder stattfinden.

Für den Herbst ist zur Eröffnung des (noch alten) Hallenbads wieder eine Veranstaltung mit Musik und besonderer Beleuchtung geplant, zudem ein Tag der offenen Tür mit Besichtigungstouren zur Technik im Schwimmbadbetrieb.

Die Zusammenarbeit mit dem Bäderteam ist sehr gut. Laut Thomson habe es viele Ideen zu Spendenaktionen beigetragen. Auch unter den 90 Mitgliedern des Vereins gibt es einige engagierte Macher. Jetzt prüft und plant der Vorstand die Umsetzung der Ideen.

Spendenkonto

Empfänger: Förderverein der Eberbacher Schwimmbäder e.V.

Kontonummer: DE43 6729 1700 0028 2148 04

Stichwort: "Spende für neues Hallenbad 2026"