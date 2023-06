Mit ernstem Hintergrund: Nicht nur die "Badeaufsicht", auch Karin Henrich am Einlass klagt über die zunehmende Respektlosigkeit mancher Jugendlicher. "Das ist in diesem Jahr schlimmer geworden. Die fühlen sich in der Gruppe unglaublich stark." Außer "verbotenes Springen vom ...

Von Carmen Oesterreich

Eberbach. "Bademeister?!" Sagen Sie das bitte nicht im Schwimmbad. "Bademeister sind die, die anderen Menschen den Rücken massieren", klärt Kerstin Bornemann auf. "Wir sind Schwimmmeister! Oder: Fachangestellte für Bäderbetriebe." Sie freut sich dennoch über das Interesse an ihrem Beruf. Und sie wünscht sich weitere Kollegen, denn der Fachkräftemangel bereitet auch den Stadtwerken Eberbach als Betreiber des Badezentrums in der Au Sorgen. Mitte Mai mussten die Öffnungszeiten für das gerade erst in die Saison gestartete Freibad wegen Personalausfalls verkürzt werden. "Das ist zum Glück vorbei", sagt Schwimmmeisterin Kerstin Bornemann.

Die Kontrolle der Anlagen zur Wasseraufbereitung gehört ebenso wie die Badeaufsicht zu den Aufgaben der Schwimmmeisterin Kerstin Bornemann. Foto: Carmen Oesterreich

"Viele Leute denken, dass wir hier nur rumstehen, aufpassen und gelegentlich eingreifen. Unsere Arbeit ist vielseitiger", sagt sie. Schon rund sechs Wochen vor der Freibadsaison geht es los. Da musste zum Beispiel das 50 x 20 Meter große Schwimmbecken gereinigt und von einer Fachfirma gestrichen werden. Die sanitären Anlagen, Bänke, Spielgeräte … – wenn die Badegäste kommen, muss die gesamte Anlage gut in Schuss sein.

Genauso beginnt der Dienst schon eine Stunde vor dem Badebetrieb und endet erst eine Stunde danach – mindestens. "Da ist richtig viel zu tun!" Während Kerstin Bornemann das sagt, schauen sie und ihre Kollegin Sabrina Schölch aufmerksam umher. "Unser Hauptdienst ist an der Sprunganlage und der Rutsche", erklärt sie. Da kann es vorkommen, dass sich jemand zu springen oder zu rutschen traut, obwohl er gar nicht gut genug schwimmen kann. "Da unten geht dann das Gezappel los", sagt Bornemann mit Blick auf das glasklare, bewegte Wasser.

Sie weiß, dass sie durch schnelles Handeln Leben retten kann. Die Fachkräfte sind trainierte Rettungsschwimmer. Schwierig wird es für sie, wenn manche Badegäste die Badeordnung nicht verstehen und zudem nur meinen, in tiefem Wasser gut schwimmen zu können. Selbstüberschätzung scheint immer mal wieder ein Problem zu sein. "Die Badeordnung hängt am Eingang des Schwimmbads, damit sich jeder überlegen kann, ob er nicht doch wieder nach Hause gehen möchte", sagt Schölch ironisch.

Mit ernstem Hintergrund: Nicht nur die "Badeaufsicht", auch Karin Henrich am Einlass klagt über die zunehmende Respektlosigkeit mancher Jugendlicher. "Das ist in diesem Jahr schlimmer geworden. Die fühlen sich in der Gruppe unglaublich stark." Außer "verbotenes Springen vom Beckenrand" möchte niemand so genau sagen, zu welch pubertärem Unsinn die jungen Menschen fähig sind, um dies nicht noch anzuheizen. Klar mag "es" im ersten Moment witzig sein, doch letzten Endes schadet sich jeder durch Kaputtmachen oder Schubsen auch selbst, wenn Sprungturm, Spielgerät oder Sitzgelegenheit nicht mehr genutzt werden können. Probleme bereiten auch uneinsichtige Eltern, die mit ihrem Handy fotografieren. Das ist wegen Datenschutzes verboten.

Jeden Morgen schauen die Schwimmmeister bei ihrer ersten Runde übers Gelände nach dem Rechten. Ihre Arbeitszeit stimmen sie in Früh- und Spätschichten ab. Bei gutem Wetter und erwartetem Besucherandrang kommt es vor, dass sie später heimgehen oder früher kommen, um die Kollegen zu entlasten. Zudem werden sie durch Minijobber der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) unterstützt. "Ich gucke morgens nach der Sonne und weiß, wie viele wir sein müssen", meint Kerstin Bornemann und nennt neben der Flexibilität als weiteres Kriterium für ihren Beruf, dass man zu Feiertags- und Wochenend-Diensten bereit sein muss. Und früh aufstehen, oder spät nach Hause gehen.

Der Rundgang führt nicht nur über die gepflegte Grünanlage, sondern auch in die Technik. Das Wasser in den Schwimmbecken läuft ständig über den Rand, sammelt sich in den Rinnen und wird dort grob gefiltert. Dann fließt es über meterlange Rohre zur Aufbereitung in riesige Tanks, teils mit Kies oder Sand gefüllt, die an kompliziert erscheinende Schaltsysteme, unter anderem auch an die ph-Wert-Korrektur angeschlossen sind. In einem gesicherten Raum stehen Chlorgasflaschen, aus denen das keimtötende Mittel automatisch dosiert dem Wasser zugeführt wird. Da jeder Gast im Schwimmbad 30 Liter Wasser verbraucht, muss dieselbe Menge durch Frischwasser ersetzt werden. So aufbereitet, wird es wieder in die Becken gepumpt. Binnen sechs Stunden ist das gesamte Wasser umgewälzt. Ein ewiger Kreislauf, 24 Stunden am Tag.

Aufgabe der Schwimmmeisterin ist unter anderem die Aufsicht über diese technischen Anlagen und die korrekten Messwerte, der Austausch von Säurekanistern und Chlorgasflaschen sowie das Reinigen oder Wechseln der Filter, die den Schmutz auffangen. "Einmal im Monat schicken wir eine Wasserprobe ins Labor. Und dann müssen wir immer damit rechnen, dass unangemeldet eine Kontrolle durch Mitarbeiter vom Gesundheitsamt kommt."

Nicht zuletzt müssen Schwimmmeister auch auf sich selbst achten. Die Sonne brennt. Schutzcreme wird vom Arbeitgeber gestellt, die Sonnenbrille ist unabdingbar. Kerstin Bornemann mag die Sonne, und die Menschen. "Wenn es richtig heiß wird, dann kommen am Tag schon mal 2000 Badegäste in unser Freibad."