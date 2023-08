Walldürn. (rjs) Dass die Arbeiten zur Sanierung der Panzerbrücke über die Bundesstraße B27 allmählich voranschreiten, ist seit Wochenbeginn auch an der Verkehrsführung sichtbar: Während die viel befahrene Strecke im Baustellenbereich vier Wochen lang in Richtung Walldürn halbseitig gesperrt war, ist seit Montagmittag die entgegengesetzte Fahrspur mit Betonbarrieren und Warnbaken abgeriegelt. Ampeln regeln voraussichtlich noch bis Anfang Oktober an diesem Engpass den Verkehr.

"Die Arbeiten liegen im Zeitplan", informierte Sina Berberich von der Stabstelle des Walldürner Bürgermeisters auf Anfrage der Rhein-Neckar-Zeitung. Auch bei den Kosten bewegt sich das Projekt nach Auskunft der Stadtverwaltung im erwarteten Rahmen. Rund 308 000 Euro sind für die Generalinstandsetzung der 1959 erstellten Plattenbrücke vorgesehen. Die Kosten teilen sich die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) als Eigentümerin und die Stadt Walldürn jeweils zur Hälfte.

Die Schäden waren bereits bei einer Überprüfung im Jahr 2018 an verschiedenen Stellen festgestellt worden. Vor allem salzhaltiges Spritzwasser hatte in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten dem Unterbau und den Pfeilern zunehmend zugesetzt. Im Bereich der Fahrbahn entdeckten die Prüfer zudem undichte Stellen und einen fehlenden Oberflächenschutz an den Brückenkappen.

Um den Verkehr nicht völlig zum Erliegen zu bringen, wird die Sanierung von den Mitarbeitern der Firma Hörnig Bauwerkssanierung (Aschaffenburg) auf und unterhalb des Bauwerks jeweils halbseitig durchgeführt. "Die Stützensanierung unter der Brücke wurde schon größtenteils vorgenommen, und nun werden noch eine neue Betonschicht und ein Schutzsystem aufgetragen", teilten das Stadtbauamt und das für die Planung verantwortliche Ingenieurbüro IBS mit.

Auf der Brücke wurde derweil die Brückenplatte halbseitig freigelegt. Im nächsten Schritt dichten die Arbeiter den Beton ab und bringen eine neue Asphaltschicht auf. Die Brückenkappen wurden ebenfalls halbseitig zur Sanierung vorbereitet. Nach deren Fertigstellung wird die andere Seite saniert. Vorgesehen ist der Abschluss der Arbeiten auf der Brücke bis Anfang November. Ob der Zeitplan eingehalten werden kann, wird einerseits von den Witterungsverhältnissen abhängen.

Aber auch die Präsenz der Arbeiter auf der Baustelle dürfte eine Rolle spielen. Beschwerden von Verkehrsteilnehmern hatte es gleich zu Beginn der Sanierung gegeben, weil die Absperrung aufgestellt worden war und sich danach tagelang nichts mehr getan hatte. Stadtverwaltung und Planungsbüro erklärten dies mit vorbereitenden Arbeiten wie dem Abbau von Leitplanken und dem Aufbau eines Gerüsts sowie mit einzuhaltenden Trocknungszeiten der verwendeten Materialien. "Die Baustelle ist immer besetzt", hieß es in der Mitteilung. Recherchen der Rhein-Neckar-Zeitung haben jedoch in der gesamten vergangenen Woche keinerlei Aktivitäten an der Brücke bestätigen können.