Main-Tauber-Kreis. (pm) Im "Lieblichen Taubertal" dreht sich am Sonntag, 4. August, zwischen 10 und 18 Uhr alles um das Radfahren und Inlineskaten, denn an diesem Tag fällt der Startschuss zum 23. "Autofreien Sonntag". Immer am ersten Sonntag im August richtet der Tourismusverband "Liebliches Taubertal" das Event gemeinsam mit den Städten und Gemeinden entlang der Strecke aus.

Die Veranstaltung findet dieses Jahr im südlichen Teil der Ferienregion statt. Die Taubertalstraße ist auf mehr als 40 Kilometern zwischen Bad Mergentheim, Igersheim, Weikersheim, Röttingen, Bieberehren, Creglingen, Archshofen, Tauberzell, Tauberscheckenbach, Bettwar und dem Ortsteil Rothenburg ob der Tauber-Detwang für den Autoverkehr gesperrt. Aus Sicherheitsgründen wird die Sperrung bereits eine halbe Stunde vor der Veranstaltung eingerichtet und bleibt noch eine halbe Stunde bis nach der Veranstaltung erhalten. Die Entscheidung über die Freigabe der Strecke obliegt den Einsatzkräften vor Ort.

Für den Rad- und Skate-Verkehr ist die Straße im Veranstaltungsgebiet ab circa 10 bis 18 Uhr freigegeben. Um 10 Uhr startet die "Promitour" in Igersheim und verläuft über Weikersheim bis hinter Tauberrettersheim. Von hier führt die Tour wieder zurück zum Startpunkt mit dem planmäßigen Ende gegen 14 Uhr auf dem Gassenfest in Igersheim.

"Dieses traditionelle Groß-Event lädt Bürgerinnen und Bürger sowie die Gäste unseres Landkreises dazu ein, die Region aus einem anderen Blickwinkel zu erleben. Entlang der malerischen Strecke bieten die Festorte ein vielfältiges kulinarisches Angebot und ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm. Mein herzlicher Dank gilt dem Engagement unserer Kommunen", erklärt der Landrat des Nachbarkreises, Christoph Schauder.

Info: www.liebliches-taubertal.de