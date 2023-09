Neckar-Odenwald-Kreis. (lra/RNZ) Am 1. September hat für viele junge Menschen mit dem Start einer Ausbildung ein neuer Lebensabschnitt begonnen. In einer kleinen Serie wirft die RNZ einen Blick auf den Ausbildungsstart in der Region. Heute auf das Landratsamt des Neckar-Odenwald-Kreises, in dem 20 junge Menschen ihre Ausbildung oder ihr duales Studium aufgenommen haben.

Die Berufsfelder beim Landratsamt gehen weit über die klassischen Verwaltungsberufe als Verwaltungsfachangestellte oder Beamte im mittleren und gehobenen Dienst hinaus. Die Ausbildungspalette reicht vom Straßenwärter über Vermessungstechniker und Bachelor of Arts im Bereich der Sozialen Arbeit bis hin zum Bachelor of Engineering mit der Vertiefung Öffentliches Bauen.

Mit der Entscheidung für das Landratsamt hätten die Jugendlichen eine gute Wahl getroffen, da hier für die meisten Ausbildungsberufe auch im Anschluss an die Ausbildung gute Möglichkeiten für eine erfolgreiche berufliche Tätigkeit mit attraktiven Arbeits- und Rahmenbedingungen geboten werden, betonte Landrat Dr. Achim Brötel bei seiner Begrüßung. "Wir brauchen Sie!", lautete nicht nur das Motto des Landrats, sondern auch der Personalratsvorsitzende Wilfried Weisbrod verdeutlichte die Bedeutung von Nachwuchs im öffentlichen Dienst.

Die Einführungstage stehen nun ganz im Zeichen der Informationsvermittlung und eines ersten Kennenlernens: In den ersten beiden Wochen soll die Basis dafür geschaffen werden, zu einem guten Azubiteam zusammenzuwachsen. Neben der Vermittlung der wichtigsten Informationen rund um die Ausbildung erhalten die Auszubildenden auch Grundlagen im Bereich der Sozial- und Medienkompetenz. Ein gemeinsamer Teambuildingtag mit gruppendynamischen Übungen rundet die Einführungstage schließlich ab. Damit sollen die jungen Menschen einen optimalen Start in ihre Ausbildung oder ihr Studium beim Landratsamt haben. Zu den zahlreichen Ausbildungsmöglichkeiten wird das Landratsamt als Mitveranstalter auch wieder auf der Lehrstellenbörse Neckar-Odenwald-Kreis am 30. September in der Pattberghalle Neckarelz informieren.

Info: Weitere Infos unter www.neckar-odenwald-kreis.de/ausbildung.