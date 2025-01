Buchen-Hettigenbeuern. (Sch) Das Ehepaar Gabriele und Manfred Lauer kann am heutigen Freitag im Morretal auf 50 gemeinsame Ehejahre zurückblicken.

Manfred Lauer wurde 1948 in Waldshut geboren, seine Frau Gabriele erblickte 1950 in Tauberbischofsheim das Licht der Welt. Wer sich fragt, wie es kam, dass eine junge Frau aus Brehmen im Bauland, und ein junger Mann aus Waldshut, am Rande des Hochschwarzwaldes gelegen, zusammenfanden? Ganz einfach: Die Bundeswehr hat es möglich gemacht. Während der Bundeswehrzeit, die der Jubilar von 1967 bis 1969 in Tauberbischofsheim absolvierte, haben die beiden sich kennen- und lieben gelernt.

Nach dem Wehrdienst von Manfred und nach dem Abitur von Gabriele am Matthias-Grünewald-Gymnasium Tauberbischofsheim nahmen beide ein Studium in Freiburg auf. Die Jubilarin studierte an der pädagogischen Hochschule für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen. Nach einem ersten Einsatz im Südschwarzwald ließ sie sich in Heidelberg zur Sonderschullehrerin ausbilden.

Manfred Lauer studierte an der Albert-Ludwig-Universität Freiburg die Fächer Biologie und Geographie für das Lehramt an Gymnasien und trat nach dem Staatsexamen eine erste Stelle in Mannheim an.

Am 31. Januar 1975 wurde das Paar standesamtlich getraut. Aus der Ehe gingen zwei Söhne hervor. Fünf Jahre lang unterrichteten die Jubilare an Schulen in Mannheim, bevor sie sich 1980 auf eigenen Wunsch nach Buchen versetzen ließen. In Hettigenbeuern, im schönen Morretal, fanden sie ihre zweite Heimat. Dort fühlt sich das Ehepaar wohl und ist in das Dorf- und Vereinsleben integriert.

Manfred Lauer leitet seit über 20 Jahren den Heimatverein und beide sind Mitglied in mehreren Vereinen. Für den Förderverein des BGB organisiert der Jubilar seit vielen Jahren Studienfahrten. Anfang der 80er Jahre erlebte das Ehepaar eine schwere Zeit. Der ältere Sohn musste mit drei Jahren auf Grund einer ernsten Bluterkrankung um sein Leben kämpfen. Eine große Herausforderung auch für die Eltern. Gabriele Lauer nahm eine dreijährige berufliche Auszeit zur Betreuung des kranken Kindes. Danach unterrichtete sie bis zu ihrer Pensionierung an der Meister-Eckehardt-Förderschule in Buchen.

Manfred Lauer wurde an das Burghardt-Gymnasium versetzt. Von 1981 bis 1995 war er Lehrer am BGB. 1995 wurde er als stellvertretender Leiter des Eckenberg-Gymnasiums nach Adelsheim berufen. Im Jahre 2002 übernahm er bis zur Pensionierung 2013 die Leitung des Burghardt-Gymnasiums. Manfred Lauer hat das BGB in einer Zeit des bildungspolitischen Umbruchs übernommen. Die Einführung von G8 in Baden-Württemberg erforderte die Umstellung einer klassischen Halbtagsschule in eine offene Ganztagsschule mit entsprechender Infrastruktur und mit einer Aktualisierung und Erweiterung des Bildungsangebots. Aufenthaltsbereiche, Bibliothek, Mittagessen, Cafeteria und verschiedene Betreuungs- und Förderangebote waren notwendig. Es wurde Spanisch als dritte Fremdsprache eingeführt, und es wurde das Sportprofil eingerichtet.

Nach der Pensionierung konnte sich das Paar verstärkt der Familie und verschiedenen Hobbys zuwenden. Besondere Freude haben beide bei den regelmäßigen Besuchen der vier Enkelkinder in Bad Krozingen und in Tübingen. Entspannung findet das Paar auch beim Radfahren, Reisen, Lesen, beim Besuch kultureller Veranstaltungen und im Sommer auf dem Balkon und im Garten. Die Familienfeier zur goldenen Hochzeit findet im Mai am Tag der kirchlichen Hochzeit im engen Familienkreis statt.

Den Glückwünschen der Familie und zahlreicher Bekannten an das Jubelpaar schließt sich die RNZ sehr gerne an.