Mittwoch, 10. September 2025

Gruppenkläranlage Schefflenztal ist seit 50 Jahren eine saubere Sache

Der Abwasserzweckverband feierte mit einem Tag der offenen Tür das goldene Jubiläum der Anlage.

10.09.2025 UPDATE: 10.09.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 5 Sekunden
Der AZV-Geschäftsführer Cedrik Albert, Anlagenleiter Martin Brechter, die Bürgermeister Martin Diblik (Billigheim), Raphael Hoffmann (Schefflenz) und Thomas Ludwig (Seckach), Altbürgermeister Rainer Houck (Billigheim), Minister Peter Hauk mit Sohn, Altbürgermeister Ronald Schwammel (Billigheim) und Landrat Dr. Achim Brötel (v. l.) feierten mit vielen Besuchern den 50. „Geburtstag“ der Kläranlage. Foto: Uwe Köbler

Von Uwe Köbler

Allfeld. Eine Kläranlage ist üblicherweise kein Platz, um einen sonnigen Nachmittag zu verbringen. In Allfeld war das am Sonntag aber anders. Der Abwasserzweckverband (AZV) Gruppenkläranlage Schefflenztal hatte zur Feier des 50-jährigen Bestehens der Kläranlage zum Tag offenen Tür eingeladen, und viele Interessierte fanden sich ein, um diese so wichtige

