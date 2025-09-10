Gruppenkläranlage Schefflenztal ist seit 50 Jahren eine saubere Sache
Der Abwasserzweckverband feierte mit einem Tag der offenen Tür das goldene Jubiläum der Anlage.
Von Uwe Köbler
Allfeld. Eine Kläranlage ist üblicherweise kein Platz, um einen sonnigen Nachmittag zu verbringen. In Allfeld war das am Sonntag aber anders. Der Abwasserzweckverband (AZV) Gruppenkläranlage Schefflenztal hatte zur Feier des 50-jährigen Bestehens der Kläranlage zum Tag offenen Tür eingeladen, und viele Interessierte fanden sich ein, um diese so wichtige
