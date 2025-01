Buchen. (mag) Ein Platz für Kinderrechte sollte es werden. Schlussendlich haben die Buchener Sternsinger an ihrem Aktionstag im Dezember vier Stühle gestaltet, die nach der Sternsingeraktion an Bürgermeister Roland Burger übergeben werden und in den nächsten Monaten im Rathaus, in der Kirche und vor verschiedenen Geschäften in der Innenstadt auf die Sternsinger-Aktion weiterhin aufmerksam machen sollen.

Die Sternsingeraktion ist die größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder, die sich alle Jahre wieder engagieren, um die Welt ein Stück gerechter werden zu lassen. Die Sternsinger sammeln in diesem Jahr Spenden für Länder, in denen die Kinderrechte unterrepräsentiert sind.

Damit die Spenden auch 2025 wieder fließen können, ziehen die Sternsinger am morgigen Samstag und am Sonntag, 5. Januar, in Buchen von Haus zu Haus, bringen dort ihren Segen an den Türen an und erfreuen die Bewohner. Viele Kinder und Jugendliche engagieren sich bereits für die Sternsinger. Aber um alle Haushalte besuchen zu können, bedarf es noch ein paar weiterer Helfer.

Die Buchener Sternsinger suchen noch nach Kindern und Jugendlichen (gerne auch mit Eltern), die am Samstag und Sonntag die Buchener Bevölkerung besuchen. Für Gewänder, Verpflegung und am Ende jede Menge Süßigkeiten ist gesorgt. Wer sich kurzfristig den Sternsingern anschließen möchte, kommt am Samstag und/oder am Sonntag ab 9.30 Uhr in den Florianssaal der Feuerwache (Zugang über Henry-Dunant-Straße).

Parallel dazu liegen in der Stadtkirche St. Oswald, dem Café Wittemann und den Geschäften Segensaufkleber aus.