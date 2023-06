Buchen. (rüb) 18.393 Menschen leben laut der jüngsten Erfassung in Buchen und den 13 Stadtteilen. Wer sind diese Menschen? Was arbeiten sie, in welchen Vereinen engagieren sie sich? Was gefällt ihnen an Buchen besonders, und was vermissen sie in der Stadt oder in ihrem Stadtteil? Diese Fragen lieferten uns die Idee für die Artikelserie "Wir sind Buchen", in der wir das ganze Jubiläumsjahr über Bürger vorstellen. So soll im Laufe der Monate ein buntes Bild einer lebendigen, liebenswerten Stadt entstehen. Denn: Die Menschen machen die Stadt aus – nicht die Häuser!

Wie bei den Feierlichkeiten wollen wir im ersten Halbjahr die Kernstadt in den Mittelpunkt stellen, ab Januar richten wir den Fokus dann auf die Bewohner der Stadtteile.

Was macht Buchen aus? Eine entscheidende Rolle spielen dabei die Vereine und Hilfsorganisationen, ohne deren selbstlosen Einsatz und ohne deren Einfallsreichtum Buchen nicht Buchen wäre. Deshalb haben wir uns dafür entschieden, fünf Vereinsvertreter als Gesichter der neuen Serie auszuwählen. Dankenswerterweise waren die von uns angesprochenen Organisationen gerne bereit, jeweils einen Vertreter zu entsenden.

Wir würden uns freuen, wenn sich möglichst viele Bürger aller Altersklassen daran beteiligen würden. Der Steckbrief kann auf unserer Homepage ausgefüllt werden. Das Foto dazu schießen wir: Alle Infos dazu gibt es auf der Internetseite.

Info: www.rnz.de/wir-sind-buchen