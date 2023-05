Die große Auftaktveranstaltung findet am Samstag/Sonntag, 1./2. Juli, in der Buchener Innenstadt statt. Das Motto an diesem Festwochenende lautet "Do wackelt di Gass – ’s Buchemer Altstadtfeschd". Buchener Bands sorgen am Samstag auf zwei Bühnen gleichzeitig für ausreichend Stimmung. "Return United", "Acoustic Open", "Singing Club", "Zwibbelklub 2.0", "Die Freunde" (Frank Cordes und Hansi Süssenbach), "Café del Mundo" und die "Music Monks" sind live zu erleben – von Schlager bis Rock ist für jeden Musikgeschmack etwas dabei.

Am Mittwoch, 28. Juni, um 18.30 Uhr findet mit dem Festakt in der Stadthalle der offizielle Startschuss in das Jubiläumsjahr statt. Das bunte Bühnenprogramm an diesem Abend ist nur ein kleiner Vorgeschmack von dem, was alles im Jubiläumsjahr geboten wird. "Die Stadt Buchen freut sich auf einen unterhaltsamen Abend gemeinsam mit geladenen Gästen und der Bevölkerung", unterstreicht der Bürgermeister.

Buchen. (rüb) Buchen kommt aus dem Feiern gar nicht mehr raus: Ein ganzes Jahr lang begeht die Stadt zwischen 1. Juli 2023 und 30. Juni 2024 sein Doppeljubiläum "1250 Jahre Buchen" und "50 Jahre neue Stadt Buchen". Bei einem Pressegespräch im Rathaus stellten Bürgermeister Roland Burger, Fachbereichsleiterin Sarah Wörz und Karoline Bichler vom Stadtmarketing sowie Stadtarchivar Tobias-Jan Kohler Details des Jubiläumsprogramms sowie den neuen "Buchemer Wochenkalender" (siehe unten) vor.

Der Festakt

Sie rühren die Werbetrommel für das reizvolle Jubiläumsprogramm: Stadtarchivar Tobias-Jan Kohler, Karoline Bichler und Sarah Wörz vom Stadtmarketing und Bürgermeister Roland Burger. Foto: Rüdiger Busch

Das "Altstadtfeschd"

Am Sonntag wird auf den Bühnen eine bunte Zusammenstellung aus verschiedenen Musik- und Tanzeinlagen der Buchener Vereine und Gruppen geboten.

Für das leibliche Wohl sorgen die Buchener Gastronomen mit einer vielfältigen Auswahl an Speisen sowie einer großen Getränkeauswahl, die von Softgetränken bis hin zu Cocktails und dem Buchener Jubiläumsbier reicht.

Darüber hinaus wird Sonntagnachmittag der Startschuss für das digitale Kinderrathaus im Buchener Rathaus fallen. Außerdem dürfen Besucher und Besucherinnen an diesem Festwochenende auf einen Mittelaltermarkt gespannt sein. Vom Ritterschaukampf über Handwerkskunst bis hin zu Kinderprogramm sowie Erlebnisgastronomie wird alles geboten. Den Abschluss des Festwochenendes bildet ein ökumenischer Gottesdienst auf dem Wimpinaplatz.

Der Skater-Contest

Skater sollten sich den Samstag, 8. Juli, freihalten, denn dann heißt es "Buchens most wanted". Los geht es ab 14 Uhr am Skatepark der "Alla Hopp"-Anlage. Das Event wird von Buchener Skatern organisiert, ganz getreu dem Motto "von Skatern für Skater". Teilnehmen darf jeder, der Lust hat, seine "Skills" unter Beweis zu stellen. Angetreten werden kann an diesem Tag in folgenden vier Kategorien: Anfänger, Fortgeschrittene, Profi/gesponsert und Blader (Inlineskates). Bewertet wird die Performance von einer Jury, und wie es sich für einen Contest gehört, gibt es auch Preise zu gewinnen. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt.

Das Bunte Parkett

Die Organisatoren Alexander Weinlein und Markus Dosch laden gemeinsam mit der Stadt Buchen am 30. September zum Bunten Parkett in die Stadthalle ein. Geplant ist ein bunter Abend mit verschiedenen Tanzaufführungen von unterschiedlichen Tanzgruppen. Die Stile der einzelnen Gruppen mögen sich unterscheiden, die Leidenschaft zum Tanzen verbindet sie jedoch alle. Der Kartenvorverkauf beginnt demnächst.

Das Wimmelbuch

Wimmelbücher – wer kennt sie nicht aus seiner Kindheit? Farbenfrohe Zeichnungen, die nur so vor Details sprühen. Kinder spielen auf dem Spielplatz, eine Mutter geht einkaufen oder ein Sommertag im Freibad – all das sind typische kleine Alltagsszenen, die wir sowohl auf den bunten Seiten als auch in Buchen wiederfinden. Warum also nicht ein eigenes Buchener Wimmelbuch entwerfen? Gemeinsam mit dem "Ur-Buchemer Künstler" Davorin Manovic bringt die Stadt Buchen zum Wimmeln! Geplant sind zehn bunte Doppelseiten, auf denen unterschiedliche Buchener Kulissen abgebildet sind. Voraussichtlich ab Anfang Dezember wird das bunte Wimmelbuch mit zum Teil "echten Buchemern" im Buchhandel, in der Tourist-Information sowie im Onlineshop der Stadt Buchen erhältlich sein. Bereits jetzt kann man sein Exemplar unter www.buchen-feiert.de vorbestellen.

Zum Jubiläumsjahr hat die Stadt nun einen ganz besonderen „Buchemer Wochenkalender“ herausgegeben, der ab sofort erhältlich ist. Foto: Rüdiger Busch

Spannender Ausflug in Buchens Geschichte

Der "Buchemer Wochenkalender" ist der ideale Begleiter durch das Jubiläumsjahr

Buchen. (rüb/pm) "Ich habe ihn nicht mehr aus der Hand gelegt, bis ich alles gelesen hatte!" So wie Bürgermeister Roland Burger wird es in den nächsten Wochen vielen Buchenern gehen: Der eigens für das Stadtjubiläum entwickelte "Buchemer Wochenkalender" vereint in einem bunten Mix interessantes Wissen und wichtige historische Meilensteine der Stadtgeschichte und berichtet insgesamt von 57 Ereignissen aus der alten oder jüngeren Geschichte der Kernstadt und den 13 Buchener Stadtteilen.

Was haben ein Rittertag im Jahr 1565, ein Fischregen im Steinbruch 1841 und die Eröffnung der Diskothek "Music Hall" vor 30 Jahren gemeinsam? Auch wenn der Zusammenhang auf den ersten Blick schwierig erscheint, sind es sogar zwei Gemeinsamkeiten, die sich hierbei finden lassen.

Zum einen sind es Ereignisse aus der langen Geschichte der Stadt Buchen. Anderseits wurden diese und noch viele weitere Ereignisse für diesen besonderen Wochenkalender zusammengetragen, der einen spannenden Ausflug in die Geschichte der Stadt ermöglicht.

"Etwas untypisch startet der Kalender nicht zu Jahresbeginn, sondern beginnt zum Auftakt der Jubiläumsfeierlichkeiten Ende Juni 2023 und endet – wie das Jubiläumsjahr – Ende Juli 2024", zeigte Stadtarchivar Tobias-Jan Kohler bei der Präsentation im Rathaus auf. Neben dem besonderen Inhalt mache somit auch der gewählte Zeitraum den neuen "Buchemer Wochenkalender" zu einem echten Unikat.

Aufgebaut ist jedes Kalenderwochenblatt – hier ganz klassisch – mit einer einen Überblick bereitstellenden Vorder- und einer weiterführenden Rückseite. Die Vorderseite vereint die Darstellung der Wochentage mit einem Titelbild zu dem jeweiligen historischen Ereignis, welches in diesem Zeitraum stattfand.

Zusätzlich informiert der Kalender über die traditionellen und die besonderen Jubiläums-Veranstaltungen der Stadt Buchen sowie die sogenannten Stadtteil-Wochen im nächsten Jahr, bei denen sich die einzelnen Stadtteile in der Marktstraße präsentieren werden. Somit ist der Kalender zugleich der ideale Begleiter durch das Jubiläumsjahr.

Auf der Rückseite der Kalenderblätter gibt es die Möglichkeit, sich näher über das jeweilige historische Ereignis zu informieren. Zudem geben die zwei Kategorien "Was noch geschah …" und "Schon gewusst?" weiterführende Informationen.

Damit ist der "Buchemer Wochenkalender" nicht nur multifunktional einsetzbar, sondern auch vielseitig informativ. Für ein modernes und ansprechendes Design sorgte Melanie Türk von der Firma Foto + Grafik Respondek, wohingegen der Inhalt von der Stadtverwaltung mit Stadtarchivar Tobias-Jan Kohler, Sarah Wörz, Karoline Bichler und Sophia Dörzenbach aufbereitet wurde. Die Mischung aus markanten Ereignissen und unterhaltsamen Randnotizen ist ihnen auf jeden Fall gelungen.

Info: Interessierte können den "Buchemer Wochenkalender" seit diesen Tagen in den Buchhandlungen Volk (Buchen) und Bücherglück (Rinschheim) und im Kellereiladen sowie in der Tourist-Information und im städtischen Online-Shop für 9,90 Euro erstehen.