Von Heiko Schattauer

Aglasterhausen. Die Runde war stattlich, das Ambiente traumhaft, der Anlass erfreulich – und am Ende gab’s zudem leuchtende Kinderaugen. Zu Wochenbeginn schnellten Alters- und Größenschnitt am Kommunalen Kindergarten "Sonnenblume" in Aglasterhausen deutlich in die Höhe: Grund für das außergewöhnliche Besucheraufkommen an der Kindertagesstätte lieferte die offizielle Übergabe von besonderen Kisten mit ebenso besonderem Inhalt.

Gleich drei der "Starke Kinder Kisten" hatten die Verantwortlichen des Lions-Clubs Kleiner Odenwald mitgebracht, für alle Kindergärten in Aglasterhausen, Schwarzach und Neunkirchen. Die glänzend roten Kisten stehen für wertvolle (und leider notwendige) Präventionsarbeit zum Schutz vor Missbrauch von und für eine Stärkung des Selbstwertgefühls bei Kindern.

Rund 6000 Euro hat der LC Kleiner Odenwald aufgebracht, um die starken Kisten für die Kindergärten in der Raumschaft zu beschaffen. Verbunden mit kindgerechtem Sensibilisierungs- und Schulungsmaterial sind auch Weiterbildungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kindergärten. Man wolle den Kitas "Außerordentliches" an die Hand geben, um sie bei der Stärkung der Kinder, bei der Vermittlung ihrer Rechte zu unterstützen.

"Mich macht das heute sehr glücklich", bekannte LC-Präsident Jochen Herkert bei der kleinen Übergabezeremonie, zu der neben Lions-Verantwortlichen auch die Bürgermeister Stefan Kron, Mattias Haas und Bernhard Knörzer gekommen waren. Mit dabei war auch Erich Dambach, der als ehemaliger Verwaltungschef, Lions-Kenner und inzwischen vierfacher Opa (mit Enkeln im Kindergartenalter) die Kisten "ins Rollen" bzw. in Richtung Ziel gebracht hat.

Als erfreute Empfänger der großzügigen Spende waren natürlich auch Kita-Verantwortliche aus den drei Gemeinden des Kleinen Odenwalds mit von der Partie. Der Dank von Sandra Schmitt, Silvia Schumacher, Katja Karl, Martina Frühwirth und Belinda Keller war den Lions jedenfalls gewiss. Dass man die besonderen Kisten mehr als gut gebrauchen kann, verdeutlichte Belinda Keller: "Die Notwendigkeit ist absolut da."

Wie genau man Kinder mit dem Starke-Kisten-Programm unterstützen will, das verdeutlichte Aaron Geißelhardt vom Caritasverband für den Neckar-Odenwald-Kreis. Er erinnerte an die Anfänge der bundesweiten Aktion 2021 mit wenigen Kisten, inzwischen seien bereits rund 670 davon übergeben und im Einsatz. Geißelhardts Dank galt dem Lions-Club Kleiner Odenwald für das große Engagement zugunsten der Kinder.

Falko Loy, der mit "seinem" LC ElzNeckar bereits vor geraumer Zeit schon mehrere Kisten im Elzmündungsraum übergeben hat, freute sich, dass die Aktion nun auch im Kleinen Odenwald umgesetzt wird. Er ist absolut überzeugt vom präventiven Ansatz, also schon zu helfen, "bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist". Dass der Nachbar-Club nun gleich drei Kisten auf einen Rutsch finanziert hat, ist für Loy "großes Kino".

"Sehr angetan" vom Projekt zeigte sich – stellvertretend für seine beiden Bürgermeisterkollegen – Stefan Kron. Nachdem man anfangs über eine Kiste gesprochen habe, sei das Ergebnis mit deren drei natürlich "super". So sei es möglich, möglichst viele Kinder möglichst früh zu sensibilisieren, sie darin zu bestärken, im Fall der Fälle Alarm zu schlagen. "Ein dickes Dankeschön dafür geht an den Lions-Club", so Kron.

Nachdem die Großen mit den Reden durch waren, durften die Kleinen dann gleich mal ran an die Kisten. Und zumindest für das Übergabefoto auch schon mal grob erkunden, was in den Boxen mit dem wertvollen (versteckten) Inhalt auch greifbar Schönes drin ist. Herzkissen, Bücher und Plüschlöwen durften am Ende natürlich auch mit aufs starke Gemeinschaftsfoto im bunten Herbstlaub und mit vielen strahlenden Gesichtern.