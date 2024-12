Michelbach. (zg/RNZ) Nach 63 Jahren hat eine wahre Institution in Michelbach ihre Türen für immer geschlossen. Damit ging am 6. Dezember auch eine Ära zu Ende: Else Herkert verabschiedete sich von ihrem Bekleidungsgeschäft in der Bürgermeister-Wagner-Straße. Für viele war der Laden weit mehr als eine Adresse für hochwertige Mode – er war ein Ort der Begegnung, ein Raum für Gemeinschaft und eine Herzensangelegenheit.

Geboren und aufgewachsen in Michelbach, führte ihr Lebensweg von der Schneiderwerkstatt ihres Vaters direkt ins Herz des Dorfs. Nach dem frühen Verlust ihrer Mutter übernahm sie das Geschäft und machte es zu dem, was es bis heute war: Ein Ort, an dem Kundinnen und Kunden nicht nur Kleider fanden, sondern auch ein Stück Zuhause. Mit einem untrüglichen Gespür für Qualität und Stil prägte Else Herkert das Modebewusstsein zahlreicher Menschen, vom Zillertal bis Flensburg.

In der Adventszeit schuf sie zudem einen besonderen Rahmen für das Dorfleben. Ihr Weihnachtscafé, liebevoll eingerichtet direkt neben dem Geschäft, wurde zum Treffpunkt für die Dorfgemeinschaft. Hier teilte man nicht nur Plätzchen und Kaffee, sondern auch Geschichten, Lachen und Erinnerungen. "Es war mir immer wichtig, mehr zu bieten als nur Mode. Mein Geschäft war ein Ort, an dem man sich wohlfühlen sollte", sagt die 77-Jährige lächelnd.

Über Jahrzehnte hinweg war Else Herkert nicht nur die Ansprechpartnerin für die Garderobenwünsche ihrer Kundschaft, sondern auch eine Vertraute, die stets mit offenen Ohren zur Seite stand. Sie wusste genau, welcher Mantel zu wem passt, welches Kleid eine Garderobe aufblühen lässt – ein Talent, das sie auf den Einkaufsreisen in die Großhandelsmärkte mit viel Hingabe pflegte.

Doch nun hieß es Abschied nehmen. "Es ist schwer, dieses Lebenswerk loszulassen", gesteht Else Herkert. Die steigenden Herausforderungen im Einzelhandel und die Belastungen des Geschäftsalltags haben ihre Entscheidung beeinflusst, aber vor allem die Fürsorge für ihre Familie. "Die Familie ist das Wichtigste", sagt sie.

Mit einem wehmütigen Lächeln blicke sie zurück auf die Höhepunkte ihrer Karriere: die Modeschauen, die sie gemeinsam mit den Vereinen auf die Beine stellte, und die vielen persönlichen Begegnungen mit ihren Stammkundinnen und Stammkunden. Doch sie blickt auch freudig in die Zukunft. Die freie Zeit möchte sie für Familie, Haus, Garten und Reisen nutzen – und für ihren Lieblingsurlaubsort Kitzbühel. "Bis vor wenigen Jahren bin ich die Abfahrten noch selbst heruntergesaust", erzählt sie stolz.

Die Michelbacher Dorfgemeinschaft wird die 77-Jährige aber nicht missen müssen, Else Herkert bleibt weiterhin aktiv: Im Gesangsverein Liederkranz und in der Gymnastikgruppe wird sie sich weiter engagieren.

Am vergangenen Freitag schloss Else Herkert nun endgültig die Türen ihres Ladens – nicht nur für das Geschäft, sondern auch für ein Kapitel Dorfgeschichte. Wie die Fläche nun weiter genutzt werden soll, ist noch offen. "Wenn ich helfen kann", so sagt die Junggebliebene, "dann macht mich das glücklich und gibt mir meine Lebensenergie" – eine Einstellung, an der man sich ein Beispiel nehmen kann ...