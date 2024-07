Aglasterhausen. (ankf) Die Regale sind tiefer, die Gänge breiter, der Zugang barrierefrei, der Bodenbelag eben, keine Hindernisse stehen im Weg – um nur einige Kriterien zu nennen. Elf Seiten umfasst der Prüfkatalog, den ein Supermarkt erfüllen muss, um das Siegel "Generationenfreundliches Einkaufen" zu bekommen. Der Edeka-Markt in Aglasterhausen gehört seit wenigen Tagen dazu und wurde vom Handelsverband Nordbaden damit ausgezeichnet.

"Die Edeka-Märkte gehörten zu den ersten, die sich an dieser Auszeichnung beteiligt haben", sagte Swen Rubel, Geschäftsführer des Handelsverbandes Nordbaden, bei der Übergabe des Gütesiegels. "Das Qualitätszeichen richtet sich damit an alle Menschen mit Handicap. Es zeigt, dass hier das Einkaufen für alle Generationen erleichtert wird: Jung und Alt, Familien mit Kindern, Menschen mit Beeinträchtigungen." Oft werde dies von den Kunden nicht direkt wahrgenommen, deshalb mache man mit diesem Zertifikat darauf aufmerksam.

In Aglasterhausen ist es der erste Markt, der eine solche Auszeichnung bekommt, so der Geschäftsführer. Er selbst habe die Prüfung abgenommen, sei durch den Markt gelaufen, habe sich alles angeschaut und insbesondere auf Gefahrenbereiche und kritische Punkte, "die es hier aber nicht gab", geachtet.

Auch Bürgermeister Stefan Kron freute sich über die Auszeichnung des Marktes. "Das ist ein Signal nach außen, dass man hier tätig geworden ist. Aglasterhausen ist als Standort für den Einzelhandel sehr attraktiv geworden und bietet damit auch einen Mehrwert für die Bevölkerung. Unsere Betriebe und der Einzelhandel stellen die Versorgung vor Ort sicher. Das ist hier sehr gut gelungen."

Rubel und Kron gratulierten Marktleiter Muhammed Bayram, der noch einmal betonte, dass man sich um seine Kunden bemühen müsse. Über 90 Prozent seien Stammkunden. "Man muss schauen, dass der Markt gut angenommen wird. Auch wenn es für die Kundinnen und Kunden auf den ersten Blick nicht direkt erkennbar ist, dass das Einkaufen hier einfacher ist."

Mit der Auszeichnung, die Bayram direkt am Eingang zum Markt anbringen will, zeige man dies, und vielleicht würden so dann einige Kunden beim nächsten Einkauf darauf achten. "Man merkt nicht, welche und wie viele Gedanken hinter so einer Planung und einem Umbau stecken", sagt auch Kron.

Aber manchmal sind es eben genau die Dinge, die man nicht sieht, die den Unterschied machen ...