Aglasterhausen. (schat/zg) Bobbycar-Rennstrecke, Rummelplatz, Kreativmarkt, Schlemmermeile und Lasershow – das Programm der "Hausemer Kerwe" kann sich schon ob seiner Vielfalt sehen lassen. Der Startschuss für die Feierlichkeiten in der Zentralgemeinde des Kleinen Odenwalds fällt am Samstag um 19 Uhr mit dem Fassbieranstich, der dieses Jahr vor dem Gasthaus "Deutscher Kaiser" bei den Schlepperfreunden vollzogen wird.

"Im Anschluss an den Fassbieranstich verwandeln unsere Vereine die Hauptstraße bis zur Mosbacher Straße in eine Schlemmer- und Feiermeile mit musikalischer Unterhaltung und jeder Menge Abwechslung", prophezeien die Verantwortlichen von Gemeinde und Gewerbeverein. Dabei setzt man auch auf besondere Angebote: So locken die Vino-Bar der FG "Hausemer Windbeutel" oder das Whiskey-Tasting bei den "Barbarians", kulinarische Leckereien in fester Form gibt’s dazu in vielfältiger Weise.

Auf dem Festplatz am ehemaligen Bott-Gelände wartet an allen drei Kerwetagen der Vergnügungspark mit Kinderkarussell, Schießbude, Autoscooter und Ständen mit süßen und deftigen Leckereien. Gefeiert wird aber nicht nur in der Hauptstraße, vielmehr lohnt auch der Gang in die abzweigenden Wege, zumal am Sonntag die Geschäfte von 12 bis 17 Uhr geöffnet haben. Programm-Klassiker wie Kinderschminken und Bücherflohmarkt werden bereichert mit besonderen Aktionen wie der Rennstrecke, die der Bobbycar-Club am Sonntag am Marktplatz aufbaut. Weniger rasant, aber dafür umso vielfältiger geht’s beim 3. Hobby- und Kreativmarkt (ebenfalls am Sonntag) zu.

Am Kerwe-Montag bieten die örtlichen Gaststätten ihr Kerwe-Essen an und auch der Vergnügungspark lockt noch einmal zu wilden Fahrten. Nach Einbruch der Dunkelheit, gegen 21.30 Uhr, wird am Festplatz eine Lasershow zu sehen sein – als stimmungsvoller Abschluss der Hausemer Kerwe 2023.