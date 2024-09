Aglasterhausen. (schat) Wie eine große Lounge wirkte die Hauptstraße Aglasterhausens am Samstagabend. Ganz gechillt konnte man da auf Palettenliegen oder an den Bars und Ständen den lauen Sommerabend mit reichlich Gesellschaft genießen.

Nachdem am frühen Abend Bürgermeister Stefan Kron unter tatkräftiger Mithilfe von Jochen Baumgärtner (Gewerbeverein Aglasterhausen) und Andrea Gehrig von den "Windbeuteln" die Hausemer Kerwe per Fassanstich offiziell eröffnet hatte, stand den Feierlichkeiten in der Freiluftlounge und an den weiteren Stationen der Festmeile nichts mehr im Wege.

Das Angebot war vielfältig, und vor allem der Kerwesonntag hatte es unterhaltungstechnisch in sich. Die Fachgeschäfte hatten ihre Ladentüren weit geöffnet und lockten mit satten Rabatten, Programm war zudem auf dem Marktplatz (unter anderem mit dem HoffExpress), dem ehemaligen Bott-Gelände und beim Landhandel Barth an der Kreuzmühle geboten.

Auf dem an sich weitläufigen Gelände wurde es am Sonntagnachmittag zunehmend eng: Klassiker auf zwei und vier Rädern rollten hier reihenweise ein, sorgten dank der Schlepperfreunde, zahlreicher Oldtimerenthusiasten sowie der "49ers" für glänzende Aussichten und bewundernde Blicke.

"Total schön" fand Ulli Erne-Barth das Heimspiel mit vielen Gästen auf dem Gelände und im Laden. Musikalisch begleitet wurde das Ganze von der Michelbacher Band "Brassanova", die Kleinen durften sich zudem über den wohl größten Sandspielplatz weit und breit freuen.

Livemusik gab’s auch zum Finale am Montagabend. "Transatlantic" lieferte am Bott-Gelände die stimmigen Songs. Wer wollte, konnte zuvor noch die letzten Runden im Autoscooter drehen oder sich beim Dosenwerfen beweisen.

Es ging mitunter heiß her auf der Kerwe – hier wurde auf der Hauptstraße „gebrutzelt“. Foto: Weindl

Ein besonderes Rahmenprogramm zur Kerwe hatte der noch recht junge Club "49ers" aus Breitenbronn vorbereitet. Nach einer gemeinsamen Ausfahrt durch die Region rollten am Ende mehr als 60 klassische Mokicks, Mofas uns Mopeds an der Kreuzmühle ein.

Den überwiegenden Teil des großen Zweitaktkonvois stellten dabei Gastfahrer, die zum Teil von weit her angereist waren. Dafür gab’s auch Sonderlob in Form von Auszeichnungen: Zum schönsten Fahrzeug wurde eine Zündapp "Famel" gekürt, vom selben Hersteller kam das älteste Mokick (Bj. 1954).

Und für die weiteste Anreise wurden von 49ers-Chef André Lasar schließlich zwei Zweiradfreunde aus Schwäbisch Hall ausgezeichnet. "Wir hatten eine schöne Ausfahrt, prima Stimmung und einen tollen Empfang in Aglasterhausen", freute sich Lasar.

Auch automobile Klassiker wurden nach der Frühschoppentour, zu der die Gruppe "Klassikerausfahrt" mit dem Ziel Kerwe Aglasterhausen eingeladen hatte, ausgezeichnet.

Vor der gemeinsamen Tour durch die Region stellten sich die vielen Teilnehmer der 49ers-Ausfahrt zum Startbild in Breitenbronn – um später auf der Kerwe in Aglasterhausen einzurollen. Foto: Weindl

Ausgezeichnet war auch schon der Zuspruch zum Kerweauftakt am Samstagabend gewesen: "So viele Leute waren wohl noch nie beim Fassanstich", berichtete der Vorsitzende des Gewerbevereins, Jochen Baumgärtner, von einer von Beginn an guten Resonanz.

Die sich erfreulicherweise auch am Sonntag fortsetzte: So sei die Nachfrage an den Ständen der verschiedenen Vereine bestens gewesen, auch in den Fachgeschäften war beim verkaufsoffenen Sonntag viel los.

Den Abschluss feierte man am Montagabend gemeinsam auf dem Bott-Gelände.