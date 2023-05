Von Ursula Brinkmann

Aglasterhausen. Mit Menhiren fängt es an. In dem Landstrich, der Madonnenland heißt, sind sie als (religiöses) Kulturgut zwar kaum anzutreffen, doch umgekehrt ist das Madonnenland eben nicht nur das, wofür es bekannt ist: der Nordzipfel Baden-Württembergs, in dem Bildstöcke als verstaubte Relikte der Gegenreformation die Landschaft zieren. Diesem