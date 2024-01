Aglasterhausen. (RNZ) Auf den großen Protest in Stuttgart am Dienstag folgte am Mittwoch noch einmal eine kleine Runde in der Region. Auf Initiative des Landesbauernverbands, der noch einmal zu dezentralen Aktionen aufgerufen hatte, rollte ein Traktorenkonvoi von Aglasterhausen aus durch den Kleinen Odenwald.

Ein weiteres Mal machten die Bauern damit ihrem Unmut über die geplanten Subventionskürzungen Luft.