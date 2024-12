Blick auf das geplante Misch- und Gewerbegebiet „Im Teich II“ in Rosenberg. Das Mischgebiet soll an Wohnhäuser der Straße Im Teich angrenzen, an das Mischgebiet angrenzend (weiter weg von der Straße Im Teich) soll ein reines Gewerbegebiet entstehen. Foto: Dominik Rechner