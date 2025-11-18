Dienstag, 18. November 2025

Adelsheim

"Random X" spielt wieder im "Löwenkeller"

Am Samstag, 22. November, gibt eine weitere Vorstellung der Band. Sie covert viele bekannte Songs.

„Random X“ heizt am Samstag im Adelsheimer „Löwenkeller“ ein.

Adelsheim. (pm) Nach ihrer starken Vorstellung in der Nacht der Heiligen Drei Könige kommt die Band "Random X" , um 20.30 Uhr erneut in den "Löwenkeller". Die Band ist in Haßmersheim beheimatet, allerdings hat es Sängerin Celine mittlerweile nach Adelsheim verschlagen. Die Partyband covert viele bekannte Songs, die zum Mitmachen und Abtanzen einladen: von "Judas Priest" über Robbie Williams, "Abba", Nena, "Linkin Park", bis hin zu den "Toten Hosen".

Ende 2020 entstanden aus einem Jamprojekt in einem Keller in Haßmersheim die Anfänge von "Random X". Kurz danach fand Keyboarder Mirco den Weg zur Band, mit ihm wurde im Juni 2021 der erste Auftritt absolviert.

Als im Sommer 2022 Sängerin Celine in die Band eintrat sowie Mirco sein Talent am E-Bass entdeckte, ging es erst richtig los. Im Februar 2024 stieg dann noch Tobi "Turbo" ein, der den Takt vorgibt.

