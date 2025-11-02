Sonntag, 02. November 2025

zurück
Plus Adelsheim

"Piazza am Jakobsweg" soll neuer Begegnungsort werden

Zwischen Jakobskirche und St. Marien lädt die neue Piazza zum Verweilen ein. Der Platz soll Menschen über Grenzen und Generationen hinweg verbinden.

02.11.2025 UPDATE: 02.11.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 47 Sekunden
Die neue Piazza am Jakobsweg in Adelsheim liegt zwischen St. Marien und der Jakobskirche und lädt mit Sitzgelegenheiten und Grünflächen zum Verweilen ein. Foto: Kevin Retlich

Adelsheim. (kr) Mit der "Piazza am Jakobsweg" hat Adelsheim einen neuen Ort, der Menschen verbindet. Zwischen der evangelischen Jakobskirche und der katholischen Kirche St. Marien lädt der Platz zum Innehalten, zu Begegnungen und zum Verweilen ein.

Bevor der Platz offiziell seiner Bestimmung übergeben wurde, blickte Andreas Reize, Vorsitzender des Pfarrgemeinderats, auf dessen Entstehung

