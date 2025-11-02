Adelsheim. (kr) Mit der "Piazza am Jakobsweg" hat Adelsheim einen neuen Ort, der Menschen verbindet. Zwischen der evangelischen Jakobskirche und der katholischen Kirche St. Marien lädt der Platz zum Innehalten, zu Begegnungen und zum Verweilen ein.

Bevor der Platz offiziell seiner Bestimmung übergeben wurde, blickte Andreas Reize, Vorsitzender des Pfarrgemeinderats, auf dessen Entstehung