Donnerstag, 18. September 2025

Adelsheim

Dreister Dieb macht Beute im Schulgarten

Unbekannte haben am Eckenberg-Gymnasium sämtliche Kürbisse und Äpfel aus dem Schulgarten gestohlen. Die Schüler sind über den Verlust ihrer monatelangen Arbeit enttäuscht.

18.09.2025 UPDATE: 18.09.2025 16:45 Uhr 43 Sekunden
Das gemeinsame Kochen einer leckeren Suppe fällt diesmal aus: Diebe haben die Kürbisse der Adelsheimer Schüler gestohlen. Foto; zg

Adelsheim. (pm) Große Enttäuschung herrscht derzeit am Eckenberg-Gymnasium bei den Schülern der Schulgarten-AG. Unbekannte haben gegen Ende der Sommerferien sämtliche Kürbisse aus dem Schulgarten entwendet.

Die Schüler hatten die Pflanzen über Monate hinweg gepflegt – ein Projekt, das nicht nur den Garten schmücken, sondern auch wichtige pädagogische Erfahrungen vermitteln sollte. "Jede Woche haben wir gegossen, Unkraut gehackt und uns wirklich bemüht!", berichtet ein Schüler. "Und jetzt ist einfach alles weg."

Auch vor dem Apfelbaum mit seinen roten Äpfeln haben die Diebe nicht Halt gemacht. Die jungen Gärtner sind enttäuscht, wurde doch die wochenlange Arbeit und Mühe im Handumdrehen zunichtegemacht.

Für Svenja Rappold, die die AG betreut, stand vor allem der pädagogische Wert im Vordergrund. "Wenn Schüler erleben, wie aus einem kleinen Samen eine Pflanze entsteht, die dann Früchte trägt, lernen sie Geduld, Verantwortung und Wertschätzung für Natur und Lebensmittel.

Diese unmittelbare Erfahrung kann kein Schulbuch ersetzen." So sehr manche Schüler versuchen, die Situation mit Humor zu nehmen, bleibt doch die Enttäuschung über den Verlust: "Wir hätten gerne eine leckere Suppe gekocht. Hoffentlich haben die Diebe wenigstens ein schlechtes Gewissen."

