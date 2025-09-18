Adelsheim. (pm) Große Enttäuschung herrscht derzeit am Eckenberg-Gymnasium bei den Schülern der Schulgarten-AG. Unbekannte haben gegen Ende der Sommerferien sämtliche Kürbisse aus dem Schulgarten entwendet.

Die Schüler hatten die Pflanzen über Monate hinweg gepflegt – ein Projekt, das nicht nur den Garten schmücken, sondern auch wichtige pädagogische Erfahrungen vermitteln sollte. "Jede Woche haben wir gegossen, Unkraut gehackt und uns wirklich bemüht!", berichtet ein Schüler. "Und jetzt ist einfach alles weg."

Auch vor dem Apfelbaum mit seinen roten Äpfeln haben die Diebe nicht Halt gemacht. Die jungen Gärtner sind enttäuscht, wurde doch die wochenlange Arbeit und Mühe im Handumdrehen zunichtegemacht.

Für Svenja Rappold, die die AG betreut, stand vor allem der pädagogische Wert im Vordergrund. "Wenn Schüler erleben, wie aus einem kleinen Samen eine Pflanze entsteht, die dann Früchte trägt, lernen sie Geduld, Verantwortung und Wertschätzung für Natur und Lebensmittel.

Diese unmittelbare Erfahrung kann kein Schulbuch ersetzen." So sehr manche Schüler versuchen, die Situation mit Humor zu nehmen, bleibt doch die Enttäuschung über den Verlust: "Wir hätten gerne eine leckere Suppe gekocht. Hoffentlich haben die Diebe wenigstens ein schlechtes Gewissen."