Von Kevin Retlich

Adelsheim. Egal ob Skulpturenradweg, Familientour oder Geheimtipp – jeder kann mithelfen, die schönsten Fahrradwege der Region bekannt zu machen. Unter diesem Motto ruft das Citymanagement Adelsheim alle Bürger dazu auf, ihre Lieblingsradtouren und Streckentipps in und rund um Adelsheim zu teilen. Diese Initiative zielt darauf ab, die vielfältigen und malerischen Fahrradrouten der Region bekannter zu machen und eine gemeinschaftliche Sammlung der schönsten Touren zu erstellen.

Wer an Radwege in der Region denkt, dem fallen sofort der Skulpturenradweg oder der Limesradweg ein. Es gibt aber auch viele unbekannte Strecken, entspannte Touren und Geheimtipps, die darauf warten, erkundet zu werden. Denn die Umgebung von Adelsheim bietet eine ideale Kulisse für Radfahrer jeden Niveaus – von gemütlichen Familienausflügen bis hin zu anspruchsvollen Strecken für ambitionierte Sportler. Die sanften Hügel, malerischen Landschaften und idyllischen Flussufer bieten eine Vielfalt an Möglichkeiten, die es wert sind, entdeckt zu werden.

Deshalb sind die Bürger eingeladen, ihre bevorzugten Routen zu teilen, sei es als einfache Beschreibung oder als detaillierte GPS-Tour. Auch wenn GPS-Daten hilfreich sind, sind sie keine Voraussetzung für die Teilnahme. Jeder Tipp ist wertvoll und trägt dazu bei, ein umfassendes Bild der schönsten Radwege in der Region zu zeichnen. Ob Sie eine kurze, entspannte Fahrt durch die Natur bevorzugen oder eine herausfordernde Strecke für ein intensives Training suchen, Ihre Empfehlungen helfen anderen, die passenden Wege zu finden.

"Wir möchten die Vielfalt und Schönheit unserer Region hervorheben und den Menschen die Möglichkeit geben, neue Strecken zu entdecken," erklärt Marius Zetzmann vom Citymanagement. "Es gibt hier so viele versteckte Schätze und herrliche Radwege, die nur darauf warten, erkundet zu werden."

Besonders freut er sich darüber, dass die Stadt Adelsheim vom 15. Juni bis zum 5. Juli wieder beim Stadtradeln teilnimmt. Dies ist eine bundesweite Aktion, bei der es darum geht, möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zurückzulegen und so einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Durch das Einreichen der Lieblingsrouten besteht also nicht nur die Möglichkeit, andere zu inspirieren, sondern auch selbst motiviert zu werden, aktiv am Stadtradeln teilzunehmen.

Die gesammelten Streckentipps sollen nach Möglichkeit künftig nicht nur Einheimischen, sondern auch Besuchern der Stadt zugänglich gemacht werden. Ziel ist es, eine Sammlung mit Radtouren zu erstellen, die das Citymanagement bei der weiteren Arbeit im Bereich der Radinfrastruktur und Marketing unterstützt.

Zetzmann betont weiter: "Uns geht es bei dieser Aktion auch darum, den Gemeinschaftssinn zu stärken und das gemeinsame Erleben unserer schönen Region zu fördern. Wir freuen uns auf zahlreiche Einsendungen und darauf, viele neue Radtouren zu entdecken." Jeder Beitrag zählt und trägt dazu bei, Adelsheim und das Bauland als attraktives Ziel für Radfahrer weiter zu fördern.

Info: Interessierte können ihre Vorschläge und Touren per E-Mail an info@citymanagement-adelsheim.de oder über die Social-Media-Kanäle des Citymanagements einreichen.