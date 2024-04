Adelsheim. (ahn) "Wir hoffen, dass sich die Teilnehmerzahl bei der ,ConnectCon‘ in diesem Jahr verdoppelt", sagen Ralf Ulrich und Marius Zetzmann von der IT-Firma "Co Net Ser" aus Adelsheim. Nachdem sie im letzten Sommer die Premiere des E-Sports-Events "ConnectCon" auf einem hohen Qualitätslevel feiern konnten, befinden sie sich gerade mitten in den Vorbereitungen für die diesjährige Neuauflage der Ausbildungsmesse und des E-Sports-Events, die "ein Upgrade werden" soll.

Verdoppeln wird sich auf jeden Fall die Anzahl der Veranstaltungstage. Das Event steigt nämlich an zwei Tagen, am Freitag, 12. April, von 14 bis 18 Uhr (mit anschließender Gaming-Nacht) und Samstag, 13. April, von 12 bis 16 Uhr – dieses Mal an drei Orten in der Adelsheimer Innenstadt, zumal die Messe mit Mitteln aus dem Verfügungsfonds im Rahmen des Projekts "Lebendiges Adelsheim" unterstützt wird. Passend zum Ziel, "Gaming und Karriere zu verbinden", gibt es eine Ausbildungsmesse (evangelisches Gemeindehaus), eine Hardware-Ausstellung (Rathaussaal) und eine E-Sports-Veranstaltung (Kulturzentrum).

> Ausbildungsmesse: Zehn Ausbildungsbetriebe aus der Region werden mit ihren Ständen vertreten sein und ihre Betriebe vorstellen. Außerdem ist hier für die Verpflegung gesorgt.

> Hardware-Ausstellung: Hier gibt es "Technik zum Anfassen, was man beim Online-Händler eben nicht erleben kann", informiert Marius Zetzmann. Zusammen mit der Wortmann AG aus Hüllhorst, die durch ihre Sparte Terra-Gaming bekannt ist, werden verschiedene Monitore und Computer in allen Preisklassen präsentiert. Außerdem steht für alle Interessierten ein Virtual-Reality-Set zur Verfügung, das man ausprobieren kann. Darüber hinaus gibt es weitere Hardware – von Cybersecurity-Lösungen bis hin zu ergonomischen Büromöbeln. Und natürlich werden hier auch alle Fragen rund um die Themen Gaming-PC und High-End-Gaming beantwortet.

> E-Sports-Nacht: "Der Bereich ist dieses Jahr deutlich größer", versprechen Ralf Ulrich und Marius Zetzmann. So sind 15 Gaming-Stationen aufgebaut, an denen alles geboten wird, was das Gamer-Herz begehrt: von Sim-Racer bis hin zu FIFA. Außerdem kann man sich in Dreier-Teams gegeneinander messen. Dazu gibt es noch Live-Stream-Sets, wobei auch gezeigt wird, was es diesbezüglich überhaupt an Technik gibt.

Wie letztes Jahr ist auch wieder Gerrit Stukemeier mit am Start, der fünf Jahre lang professionell "League of Legends" gespielt hat und inzwischen bei SK Gaming aus Köln im Marketing tätig ist. Er wird über seine Erfahrungen als erfolgreicher E-Sportler berichten und Fragen beantworten. Ebenfalls dabei sind drei Vertreter der E-Sports-Abteilung der TSG Hoffenheim, die sich für die letzten 32 in der Virtuellen Bundesliga qualifiziert hat. Neben zwei Profispielern wird auch der Kommentator und Moderator Gordon Lesser nach Adelsheim kommen.

Für alle, die mindestens 18 Jahre alt sind, gibt es im Kulturzentrum von Freitag auf Samstag die lange E-Sports-Nacht. Hier kann man unter anderem gegen die Profispieler antreten, netzwerken oder einfach den Abend genießen. Alkoholische Getränke gibt es übrigens nicht. "Darauf haben wir bewusst verzichtet", so Ralf Ulrich.

Denn E-Sport hat vieles mit herkömmlichem Sport gemeinsam. Im Profibereich sind Training unter Coaches, Erholungsphasen und gesundes Essen wichtig, erklärt Ulrich. "Wir wollen zeigen, wie E-Sport funktioniert, wenn man ihn professionell betreibt."

Um diese Aufklärungsarbeit zu leisten, haben die beiden Verantwortlichen wie im letzten Jahr sämtliche Schulen in der Umgebung angeschrieben, ob diese an kostenlosen Vorträgen interessiert seien. Allerdings kam von über 20 angeschriebenen Schulen nur von einer eine Rückmeldung. Unverständlich für die beiden, zumal das Interesse seitens der Schulen am Thema "Künstliche Intelligenz" nicht viel größer gewesen sei.

Info: Weiteres unter www.connectcon.de bzw. auf Facebook und Instagram.

Im Rahmen der "ConnectCon" wird ein Gewinnspiel angeboten, bei dem es attraktive Preise im Gesamtwert von über 2300 Euro zu gewinnen gibt. Der erste Preis ist ein Gaming-PC "Terra Elite" im Wert von rund 1600 Euro. Zudem gibt es noch zwei Samsung-Monitore sowie eine Grafikkarte zu gewinnen. Wer mitmachen will, muss alle drei Standorte der "ConnectCon" besuchen und dies auf einer Stempelkarte bestätigen lassen. Die Gewinner werden dann in der nächsten Woche gezogen. Dies wird auch in einem Livestream übertragen. ahn