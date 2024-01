Neckar-Odenwald-Kreis. (cao/pm) Die "Kreislaufwirtschaft Neckar-Odenwald" (KWiN) nimmt 2024 einige Änderungen bei den Abfuhrtagen vor. Grund hierfür ist die Optimierung der Abfuhrpläne, zum Beispiel dort, wo bisher mehrere Abfallarten am gleichen Tag abgeholt wurden. Das hatte mancherorts zu Schwierigkeiten bei der Bereitstellung der Abfälle geführt und wird künftig vermieden. Dadurch verbessert die KWiN gleichzeitig den Abfuhrservice für die Bürger und die Auslastung ihres Fuhrparks. Sämtliche Abfälle sind wie üblich bis spätestens 6 Uhr morgens am Abfuhrtag bereitzustellen.

Die "rosafarbenen Berechtigungsnachweise und die Gebührenbescheide mit Strichcode von 2023 für Kleinanlieferungen auf Wertstoffhöfen" werden noch bis Ende Januar 2024 gelten, wie die Anstalt des öffentlichen Rechts in einer Pressemitteilung bekannt gibt. So sind ab 2024 Altholzanlieferungen aus dem Innenbereich mehrfach im Jahr in haushaltsüblicher Menge an die Wertstoffhöfe möglich.

Damit nicht genug: Auch die Abfuhrpläne hat die KWiN "optimiert", wie das Abfallunternehmen in einer zweiten E-Mail an die RNZ schreibt. "In etlichen Orts- und Stadtteilen" komme es zu Umstellungen. Vermieden werden soll etwa die Leerung verschiedener Tonnen am selben Tag. Denn das hatte laut Pressemitteilung "mancherorts zu Schwierigkeiten bei der Bereitstellung der Abfälle geführt". Mit den Änderungen wolle man den Abfuhrservice für die Bürger und gleichzeitig die Auslastung des Fuhrparks verbessern.

In jeder Kommune im Landkreis gibt es eine Änderung bei der Abfuhr der Verpackungstonne: Sie verschiebt sich um eine Woche nach hinten, der Wochentag für die Abfuhr bleibt gleich. Dadurch ergibt sich über den Jahreswechsel einmalig ein dreiwöchentlicher Abstand zwischen den Abfuhren.

Leichtverpackungen, die durch diesen größeren Abstand zwischen zwei Leerungen nicht in die Gelbe Tonne passen, werden einmalig als Beistand mitgenommen. Die Verpackungen können in transparenten Müllsäcken zu den Tonnen dazugestellt werden. Danach geht es mit dem gewohnten zweiwöchentlichen Rhythmus und am gewohnten Wochentag weiter.

Beim Restmüll dagegen verschieben sich in einigen Gemeinden die Abholtage: In Breitenbronn und Daudenzell werden die Tonnen statt wie bisher am Donnerstag künftig am Freitag abgefahren. In Neckarmühlbach verschiebt sich die Leerung ab dem neuen Jahr von Dienstag auf Donnerstag, in Guttenbach kommen die Müllwagen nicht mehr mittwochs, sondern ab 2024 immer freitags.

Die Änderungen in einzelnen Kommunen sowie Orts- und Stadtteilen:

> Aglasterhausen: In Breitenbronn und Daudenzell ändert sich auch die Restmüll-Abholung. Statt wie bisher am Donnerstag wird künftig am Freitag abgefahren. Der erste Abfuhrtag im Jahr 2024 ist damit einmalig bereits nach einer Woche, nämlich am Freitag, 5. Januar. Die Abfuhrtage für die übrigen Abfälle bleiben unverändert.

> Buchen: In den Stadtteilen ändern sich die Abfuhrtage für die Bioenergietonnen (BET). In Hettigenbeuern und Stürzenhardt werden die BET künftig statt dienstags immer am Montag geleert, in den anderen Stadtteilen ab 2024 immer am Freitag. In der Kernstadt Buchen bleibt die BET-Abfuhr unverändert.

> Haßmersheim: In Neckarmühlbach ändert sich der Abfuhrtag des Restmülls. Die Restmülltonnen werden dort statt wie bisher am Dienstag ab 2024 immer am Donnerstag abgefahren.

> Höpfingen: In Höpfingen und Waldstetten ändert sich der Abfuhrtag des Bioabfalls. Die Bioenergietonnen werden dort ab 2024 statt wie bisher am Mittwoch am Freitag abgefahren.

> Mudau: In Ernsttal ändert sich der Abfuhrtag für die Leichtverpackungen statt bisher Dienstag auf Montag. Erster Abfuhrtag im neuen Jahr ist Montag, 22. Januar.

> Neckargerach: In Guttenbach ändert sich der Abfuhrtag des Restmülls. Die Restmülltonnen werden dort ab 2024 statt wie bisher am Mittwoch am Freitag abgefahren.

> Waldbrunn: In Waldkatzenbach und Weisbach ändert sich der Abfuhrtag des Restmülls. Die Restmülltonnen werden ab dem neuen Jahr statt wie bisher am Mittwoch am Freitag abgefahren.

> Walldürn: In Walldürn gibt es Änderungen sowohl bei der Restmüll- als auch bei der Bioabfall-Sammlung. Bei der Bioabfall-Sammlung ändert sich der Abfuhrtag in der Kernstadt und den Stadtteilen ab 2024 auf den Donnerstag. Nur in Altheim werden die Bioenergietonnen ab dem neuen Jahr statt wie bisher Freitag immer am Dienstag abgefahren.

Bei der Restmüllabfuhr ergeben sich folgende Änderungen ab 2024: In Altheim verschiebt sich der Abfuhrtag von Freitag auf Mittwoch. Nach der Leerung am Freitag, 5. Januar, ist der erste reguläre Abfuhrtag bereits nach zwei Wochen am Mittwoch, 17. Januar.

In Hornbach und Rippberg bleibt zwar der Freitag als Abfuhrtag für Restmüll bestehen, ab dem Jahr 2024 verschiebt sich aber die Abfuhrwoche. Dadurch ist der Abstand zwischen der ersten Restmüll-Leerung am 5. Januar und der darauffolgenden Leerung am 19. Januar einmalig nur zwei Wochen. Ab der zweiten Leerung am 19. Januar wird der dreiwöchentliche Abfuhrrhythmus wieder eingehalten.

Alle Abfuhrtermine sind wie üblich im grünen Entsorgungskalender von AWN und KWiN zu finden, auch online abzurufen unter www.awn-online.de/kalender. Abfuhrtermine, Öffnungszeiten und weitere Informationen gibt es in der KWiN-App und unter www.kwin-online.de sowie unter Telefon 06281.9060 und per E-Mail an info@kwin-online.de.