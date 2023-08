Neckar-Odenwald-Kreis. (pm) So viele Krankmeldungen gab es noch nie: Die AOK meldet als größte Gesundheitskasse in Baden-Württemberg für das Jahr 2022 einen absoluten Rekordkrankenstand im Land. In Baden-Württemberg stiegen die Krankmeldungen von 5,1 Prozent im Jahr 2021 auf 6,4 Prozent der Versicherten im Jahr 2022. Damit bestätigt sich regional ein Trend, den die DAK bereits bundesweit beobachtet hat.

Im Neckar-Odenwald-Kreis betrug der Krankenstand der AOK-Mitglieder nach den jetzt vorliegenden Zahlen 2022 insgesamt 7,1 Prozent, 2021 war es noch 5,7 Prozent. Der Anteil der Mitglieder, die sich im Landkreis einmal oder mehrfach krankmeldeten, betrug 71,8 Prozent. 2021 hatte dieser Wert noch bei 59 Prozent gelegen.

Die durchschnittliche Krankheitsdauer pro Fall ist jedoch zurückgegangen. Dem AOK-Bericht zufolge lag diese bei 10,8 Kalendertagen, was einer Reduzierung um zehn Prozent gegenüber 2021 entspricht.

"Vor allem Atemwegserkrankungen und Krankschreibungen aufgrund Covid-19 sind für den Anstieg verantwortlich", sagt Joachim Bader, Geschäftsführer der AOK Rhein-Neckar-Odenwald. Denn die Krankheitsarten mit dem höchsten Anteil an allen Arbeitsunfähigkeitsfällen waren im Neckar-Odenwald-Kreis mit 28 Prozent Atemwegserkrankungen. Zweithäufigste Diagnose bei den Krankschreibungen waren Muskel- und Skeletterkrankungen mit 11,6 Prozent. Verletzungen folgen mit fünf Prozent auf dem dritten Platz.

Auf 100 Versicherte im Neckar-Odenwald-Kreis kamen den Zahlen zufolge im vergangenen Jahr 240,5 Arbeitsunfähigkeitsmeldungen. Die Zahl der Krankschreibungen überschritt damit den Vorjahreswert um 37,4 Prozent. Damit kamen im Jahr 2022 auf jedes AOK-Mitglied in Betrieben im Neckar-Odenwald-Kreis statistisch 26,1 Arbeitsunfähigkeitstage. Diese Zahl stieg damit im Vergleich zum Vorjahr um 24,2 Prozent an.

"Arbeitsunfähigkeitszeiten werden so erfasst, wie sie auf den Krankmeldungen angegeben sind", sagt Geschäftsführer Joachim Bader. "Kurzzeiterkrankungen bis zu drei Tage werden nur dokumentiert, soweit eine ärztliche Krankschreibung vorliegt."

Langzeitfälle mit einer Dauer von mehr als 42 Tagen wurden in die Auswertungen miteinbezogen, da sie von entscheidender Bedeutung für das Arbeitsunfähigkeitsgeschehen in den Betrieben sind. Die regionale Zuordnung erfolgte jeweils nach dem Arbeitsort der Versicherten.