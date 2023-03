Seipel und Sommer wissen genau, was in Eberbach auf sie zukommt. Sie kennen die Lage des Einzelhandels in der Neckarstadt seit rund zwanzig Jahren aus eigener Erfahrung. Geführt haben sie hier drei Modegeschäfte parallel (Street One, Cecil, nara.), die 2017 im jetzigen größeren Nara-Geschäft in der Bahnhofstraße zusammengelegt wurden.

Eberbach. Eine bessere Nachricht aus der Eberbacher Geschäftswelt dürfte es derzeit nicht geben. Das größte Geschäft der Neckarstadt in heimischem Familienbesitz wird nicht schließen, das Gebäude steht nicht mehr zum Verkauf. Es gibt keinen neuen, großen Leerstand in der Innenstadt.

Über 140 Jahre Tradition in der Textilbranche sind auch nicht zu Ende: Das Modehaus Müller wird weiterbestehen. Es ist eine gute Nachricht für den gesamten Eberbacher Einzelhandel, der seinen Verkaufsmagneten behält, für die Käufer von Qualität und für die Stadt selbst. Selbstredend ist auch die Familie Müller vollauf zufrieden mit der Entwicklung.

Ein Unternehmer-Ehepaar mit langjähriger Erfahrung in der Modewelt macht mit Müller weiter, mit dem bisherigen Angebot und auch mit dem bisherigen Personal. Selbst Aktionen für die Kundenbindung sollen bleiben, die Kundenkarten. Drinnen und draußen bleibt es also beim "Modehaus Müller".

Sind sich einig: Oliver Seipel, Diana Sommer, Sigrid Seisler mit Bruder Dietrich Müller (von links). Foto: privat

Oliver Seipel (53) und seine Frau Diana Sommer (49) steigen in das bestehende Konzept ein. Beide sind Profis in der Branche, führen verschiedene Unternehmen, die unter dem Namen "nara.Fashiongroup" zusammengefasst sind; die Verwaltung sitzt in Dielheim bei Wiesloch. Zur Gruppe gehören acht Modegeschäfte, im Rhein-Neckar-Raum und in Hessen.

Seipel und Sommer wissen genau, was in Eberbach auf sie zukommt. Sie kennen die Lage des Einzelhandels in der Neckarstadt seit rund zwanzig Jahren aus eigener Erfahrung. Geführt haben sie hier drei Modegeschäfte parallel (Street One, Cecil, nara.), die 2017 im jetzigen größeren Nara-Geschäft in der Bahnhofstraße zusammengelegt wurden.

Nara befindet sich unmittelbar neben dem Modehaus Müller. Es ist die Erweiterungsfläche, die Müller selbst genutzt hatte, bevor das Sortiment verkleinert wurde. Nara hat sich auf trendorientierte Damenmode spezialisiert. Müller bietet in der Damen- und Herrenmode einen Querschnitt durch viele bekannte Labels. Beide Angebote ergänzen sich zwar. Die Geschäfte bleiben auch räumlich getrennt.

Für die Eberbacher Einkaufsmeile ist es eine Wende zum Guten. Ursprünglich Ende Juli wollten die Eigentümer Dietrich Müller und seine Schwester Sigrid Seisler ihr Unternehmen schließen und das Areal zum Kauf anbieten. Entscheidend waren Altersgründe und gesundheitliche Aspekte. Wie oft in der Eberbacher Geschäftswelt, stehen in der Familie Müller keine Kinder zur Übernahme des Geschäftes bereit, auch wenn das Unternehmen wirtschaftlich noch gesund ist.

Oliver Seipel ist genauso familiär auf Textilien geprägt wie die Müllers. Sechs Generationen im Fach zählt die Familie Müller. Auf drei Generationen in Textil bringt es Seipels Familie. Oliver Seipel und Diana Sommer begannen ihre berufliche Laufbahn beim bekannten mittelständischen Bekleidungsunternehmen Engelhorn in Mannheim; beide haben Betriebswirtschaft studiert.

Seipel und seine Frau führen mit Müllers Geschäft nicht das erste Traditionshaus in der Branche weiter. Sie haben 2008 zwei bereits bestehende Modehäuser im Raum Gießen und 2012 das Modehaus Stadter in Dielheim übernommen. Alle drei Unternehmen sind heute noch erfolgreich auf dem Markt.

Textil-Müller gibt es seit fast 145 Jahren in Eberbach. Der Urgroßvater der jetzigen Inhaber gilt als Firmengründer: Es war der Färber- und Tuchmachermeister Georg Friedrich Müller, der "Färber Müller". Müller eröffnete 1879 ein Manufakturwarengeschäft mit einer Stoffhanddruckerei in der Oberen Badstraße. Danach betrieb er eine größere Färberei am damals noch offenen Wäschbach in der Friedrichstraße.

Nach Müllers Tod führte die Witwe das Geschäft weiter, ehe Sohn Friedrich Eugen Müller 1923 übernahm und 1926 in die Bahnhofstraße zog, neben Kaiser’s Kaffeegeschäft. 1931 folgte der Wechsel an den jetzigen Standort. Eine weitere Generation vor den jetzigen Inhabern übernahm. Textil- und Mode-Müller erweiterte ab den 1950er-Jahren über Jahrzehnte hinweg mehrfach, rückseitig hin zum Lindenplatz.

Müller hatte in der Nachkriegszeit bis zu 70 Mitarbeiter. Jetzt sind es rund 25 Mitarbeiterinnen, die teils weit über vierzig Jahre treu dabei sind. Im November hatte sie Dietrich Müller in einer Mitarbeiterbesprechung von der beabsichtigten Schließung informiert; es flossen Tränen. Oliver Seipel übernimmt jede Mitarbeiterin, die bleiben will.

Die Wende zum Weitermachen statt zur Aufgabe des Traditionsgeschäftes kam durch einen Zeitungsartikel. Eine Mitarbeiterin bei Nara sandte Seipel den großen Bericht über Müllers beabsichtigte Schließung und den geplanten Verkauf, veröffentlicht in dieser Zeitung.

Seipel kam mit einem Vorschlag auf die Familie Müller zu, der in den Hauptzügen deren jahrzehntelang umgesetztes eigenes Konzept ist und das beim Führungswechsel unmittelbar übernommen werden soll. "Müller bleibt Müller", stellt Seipel die Maxime seines Vorhabens heraus. Das Modehaus wird weitergeführt "in der bisherigen Tradition". Es gibt weder Änderungen im Angebot noch in der Präsentation bis hin zum Internet-Auftritt.

Die Modelabels und sonstigen Marken bleiben wie sie sind. Im Vorgriff auf die finale Einigung mit Müller hat Seipel bereits die Mode für Herbst und Winter geordert. Schließlich hat man auch "die Stammkundschaft im Fokus". "Der Einkauf mit dem Müller-Team hat richtig Spaß gemacht", freut sich Seipel.

Über Wochen standen Müller und Seipel zuletzt im Dialog. "Sehr schnell haben wir gespürt, dass die Chemie zwischen beiden Familien und Unternehmen stimmt", sagt Dietrich Müller. Langjährige Erfahrung und "hervorragende Fachkenntnis" bei Seipel und Sommer, deren "gute Vernetzung in der Branche" seien mit ein Ausschlag gewesen, dass man sich anders entschieden habe als ursprünglich geplant. "Der absolute Fokus auf Kundenorientierung und ein verantwortungsvoller und wertschätzender Umgang mit den Mitarbeitern", wird von Sigrid Seisler ausdrücklich als das Hauptmerkmal der Übereinstimmung herausgestellt.

Die Erleichterung ist bei Dietrich Müller und Sigrid Seisler darüber spürbar, dass sie ihr Familienunternehmen nicht schließen und das Grundstück aufgeben müssen, sondern das Werk auch früherer Generationen in wohl guten Händen weiter beobachten können.

Oliver Seipel und seine Frau Diana Sommer sind sich im Klaren, welche Wirkung man in Eberbach vom Modehaus Müller erwartet. Eberbach soll seinen Einkaufsmagneten in der Innenstadt behalten, der bis ins Umland wirkt und Kunden anzieht, wovon auch weitere Geschäfte in der Stadt profitieren sollen.

Seipel zeigt sich im persönlichen Kontakt zugänglich, überlegt und zupackend. Er spricht von einer "Win-win-Situation für alle Beteiligten, wie sie es nur selten gibt". Eberbach solle noch lange "als Einkaufsstadt beliebt bleiben".

Eigentlich ist es eine Win-win-win-Situation. Als Dritter auf der Linie der Gewinner steht die Stadt. Bürgermeister Peter Reichert hatte im Dezember noch von einem harten Schlag für Eberbach gesprochen, vom Verlust des "bedeutendsten Frequenzbringers in der Innenstadt".

Reichert wurde am Dienstag von Dietrich Müller über die neue Entwicklung informiert. Der Rathaus-Chef ist erleichtert: "Diese gute Nachricht wird zu den Top Ten in diesem Jahr gehören". Vor allem freut sich Reichert, "dass Profis das Geschäft weiterführen".

Die Familie Müller zieht in den nächsten Wochen ihre geplanten saisonalen Aktionen zu Frühjahr und Sommer durch. Zur Inventur schließt das Geschäft am 29. Juli. Am 1. August macht das bekannte Modehaus wieder auf, nur der Inhaber hat gewechselt. Der bereits angesagt gewesene "Räumungsverkauf wegen Geschäftsaufgabe" fällt aus.