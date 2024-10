Heidelberg. (tmn/csw) Herzlich, intelligent, loyal, immer gerne dabei, wohin man auch geht – und ihre Freude ist einfach ansteckend: Es gibt viele Gründe, warum wir Hunde so mögen. Noch dazu hat jeder von ihnen eine einzigartige Persönlichkeit.

Es gibt aber auch ein paar Dinge, die für alle Hunde gelten oder zumindest auf die meisten zutreffen. Hier fünf Tipps rund um den treuesten Freund des Menschen.

Zahnpflege lohnt sich

Zahnpflege ist nicht nur bei uns Menschen ein Thema, sondern auch bei Hunden. Es müssen nicht erst Zahnprobleme vorhanden sein, damit sich die Pflege der Beißerchen lohnt – Experten raten auch ausdrücklich zur Prophylaxe. So lassen sich Zahnstein und daraus resultierende Krankheiten eindämmen oder sogar vermeiden. Vor allem kleine Rassen sind vermehrt von Zahnstein betroffen.

Die Tierklinik Hofheim rät bei Hunden zur täglichen Zahnpflege. Dafür gibt es spezielle Zahnbürsten, aber auch weiche Fingerzahnbürsten für Säuglinge, elektrische Zahnbürsten oder Ultraschallzahnbürsten sind laut der Tierklinik Hofheim geeignet. Anders sieht es bei der Zahnpasta aus – Produkte für den Menschen sollten nicht verwendet werden. Hundezahnpasta kann man über den Tierarzt, die Tierärztin oder den Fachhandel beziehen.

Um den Hund an die Routine zu gewöhnen empfiehlt die Tierklinik Hofheim in den ersten drei Tagen den Hund lediglich eine kleine Menge Zahnpasta vom Finger schlecken zu lassen. Dabei vorsichtig mit den Fingern an den Zähnen und dem Zahnfleisch entlangfahren. In den folgenden Tagen das Prozedere mit einem Fingerling wiederholen und dabei Zahnbelag entfernen. Ab Tag 15 kann der Vierbeiner an die Zahnbürste gewöhnt werden. Am besten sollte man dabei mit den Backenzähnen beginnen.

Das macht zwar nicht jeder Hund mit, aber einen Versuch und durchaus mehrere Anläufe ist es wert – dem Hund zuliebe. Und wer einen jungen Hund zu Hause hat, hat die Chance, ihn schon früh ans Zähneputzen zu gewöhnen.

Apportieren lernen

Egal ob er es liebt dem Ball oder Stöckchen hinterherzujagen oder sich davon wenig begeistern lässt – das Apportieren kann eigentlich jeder Hund lernen. Als Spiel stärkt es die Beziehung zwischen Hund und Mensch. Das geht so: "Wenn der Hund etwas im Maul hat, bewegt man sich von ihm weg", sagt Hundetrainer und Buchautor Anton Fichtlmeier.

"Damit ist man nicht konkurrierend, das heißt, der Hund bekommt nicht das Gefühl, dass man ihm die Beute wegnehmen will." Besteht eine Bindung zwischen beiden, wird der Hund seinem Menschen mit der Beute im Maul nachlaufen.

"Bietet man ihm dann schnell ein Stückchen Futter oder eine andere Belohnung als Tausch an, wird er das Objekt gerne überlassen", verspricht der Hundetrainer. So lernt das Tier, dass es seine Beute eintauschen kann.

Übrigens: Das Apportieren ist ein Sport, der auf die Gelenke gehen kann. Alternativ kann man auch einen Gegenstand verstecken und den Hund suchen lassen. "Das verhindert die sehr abrupten Bewegungen", sagt Fichtlmeier.

Keine Schokolade

Ganz weit oben auf der Liste der Dinge, die Hunde nicht fressen sollten, steht Schokolade. Je dunkler, umso gefährlicher, weil sie dann umso mehr Theobromin enthält. "Dieser Inhaltsstoff kann zu Herz-Rhythmus-Störungen führen", erklärt die Tierärztin Julia Fritz. Wenn man also selbst genascht oder einen Kuchen gebacken hat: Am besten nichts davon herumliegen lassen.

Tipp für schöne Schnappschüsse

Fotos von Hunden sind ein Selbstläufer, so könnte man denken. Doch wie bekommt man ihre Aufmerksamkeit, damit der Schnappschuss auch wirklich gelingt? "Bei Hunden ist es grundsätzlich so, dass die auf diese sehr hohen Stimmlagen sehr stark reagieren", sagt die Tierfotografin Maresa Mader.

Man könne zum Beispiel hohe Piepsgeräusche machen. "Das finden die ganz toll", sagt die Fotografin. "Manchmal drehen die dann auch noch so nett den Kopf dazu, weil sie sich überlegen, was das jetzt eigentlich soll."

Aber Vorsicht: Bei zu viel Geräuschen kommen die Hunde möglicherweise sofort angerannt. Deshalb helfe es, die Geräusche entsprechend zu dosieren.

Versicherung für den Hund

Zerstört ein Hund den Zaun des Nachbarn oder verletzt er sogar Personen, sind Tierhalter grundsätzlich dazu verpflichtet, den entstandenen Schaden zu ersetzen. Anders als Kleintiere, also Hasen, Katzen oder Vögel, sind Hunde nicht in der Privathaftpflicht mitversichert.

Für Hunde gibt es eine eigene Tierhalterhaftpflicht, erklärt ein Versicherungsexperte auf der Internetseite des Industrieverbandes Heimtierbedarf. In der Regel für 50 bis 120 Euro pro Jahr – je nach Hunderasse sowie Größe des Tieres.

Haftpflichtversicherungen greifen generell bei Schäden an Fremden oder deren Eigentum, die nicht vorsätzlich entstanden sind. Dazu können Bisswunden gehören, aber auch die Folgen eines Fahrradsturzes. Die Versicherungssumme sollte zwischen zehn und fünfzig Millionen liegen. Zudem sollte die Klausel enthalten sein, dass die Versicherung auch bei einem Verstoß gegen die Halterpflichten greift – also wenn der Hund nicht an der Leine geführt wurde. Wenn Bekannte zwischenzeitlich auf das Tier aufpassen, sollten sie mitversichert sein. Auch Auslandsaufenthalte und ungewollte Deckakte sollten beim Schutz inklusive sein.