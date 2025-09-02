Berlin. (dpa-tmn) Make-up hat, wie viele andere Produkte auch, ein Verfallsdatum. Trotzdem fliegen Lippenstift, Mascara oder Foundation meist erst raus, wenn sie leer sind oder sichtbare Probleme verursachen.

Dabei gibt es klare Anzeichen dafür, wann ein Produkt nicht mehr verwendet werden sollte. Wie man sie erkennt, welche Risiken bestehen und wie sich die Haltbarkeit verlängern