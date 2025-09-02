Wie lange sind Lipgloss, Make-up & Co. eigentlich haltbar?
Ob bröckelnde Textur, seltsamer Geruch oder juckende Haut - oft sind das erste Anzeichen dafür, dass Kosmetikprodukte abgelaufen sind. Wann sie besser in den Müll gehören, erklärt ein Make-up-Profi.
Berlin. (dpa-tmn) Make-up hat, wie viele andere Produkte auch, ein Verfallsdatum. Trotzdem fliegen Lippenstift, Mascara oder Foundation meist erst raus, wenn sie leer sind oder sichtbare Probleme verursachen.
Dabei gibt es klare Anzeichen dafür, wann ein Produkt nicht mehr verwendet werden sollte. Wie man sie erkennt, welche Risiken bestehen und wie sich die Haltbarkeit verlängern
