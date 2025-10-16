Donnerstag, 16. Oktober 2025

Plus Welle von Fake-Mails

Telekom-Kunden im Visier von Betrügern

Erst kommt eine echte Telekom-Mail zur Passwortänderung - und kurz folgt eine gefälschte Rechnungsmail: Wie Kriminelle mit dieser Masche Daten abgreifen. 

16.10.2025 UPDATE: 16.10.2025 11:02 Uhr 1 Minute, 4 Sekunden
Vorsicht! Über Phishing-Mails versuchen Betrüger derzeit an persönliche Daten von Telekom-Kunden zu gelangen. Foto: Rainer Jensen/dpa-tmn

Leipzig/Bonn. (dpa-tmn) Achtung, diese Telekom-Mail ist vermutlich eine gefährliche Fälschung! Verbraucherschützer warnen aktuell Kunden der Deutschen Telekom vor einer Welle gefälschter E-Mails. Vorgeblich stammen sie von der Telekom.

Die betrügerischen Nachrichten lösten große Verunsicherung bei zahlreichen Kundinnen und Kunden aus, da sie eine angebliche Abbuchung von mehr