Trockene Augen am Bildschirm
Nach einem langen Tag am Rechner fühlt es sich an, als säßen Sandkörner in Ihren Augen? Warum es zu trockenen Augen kommt und welche Mini-Maßnahmen Linderung bringen.
Berlin. (dpa-tmn) Etwa 10- bis 15-mal pro Minute blinzeln wir - und das aus gutem Grund: Dadurch bleiben unsere Augen feucht.
Wie wichtig dieser hauchdünne Tränenfilm auf unseren Augen ist, merken wir erst, wenn er aus dem Gleichgewicht gerät. Dann werden die Augen trocken, sie brennen, jucken und sind gerötet. Woher kommt's, was können wir tun?