Berlin. (dpa-tmn) Etwa 10- bis 15-mal pro Minute blinzeln wir - und das aus gutem Grund: Dadurch bleiben unsere Augen feucht.

Wie wichtig dieser hauchdünne Tränenfilm auf unseren Augen ist, merken wir erst, wenn er aus dem Gleichgewicht gerät. Dann werden die Augen trocken, sie brennen, jucken und sind gerötet. Woher kommt's, was können wir tun?

Warum werden Augen