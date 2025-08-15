Freitag, 15. August 2025

Selbstständig im Nebenerwerb

Neben dem Hauptberuf auf eigene Rechnung zu arbeiten – das hat seine Vorteile. Doch denen stehen viele Pflichten gegenüber. Worauf Sie bei Versicherung, Steuer und Co. achten müssen.

15.08.2025

Der bürokratische Aufwand ist nicht zu unterschätzen: Wer sich im Nebenerwerb selbstständig machen will, muss rechtlich einiges beachten. Foto: Benjamin Nolte/dpa-tmn​

Von Jörg Wiebking

Berlin/Hannover. (dpa-tmn) Neben dem Beruf selbstständig zu arbeiten, scheint für viele reizvoll. So verzeichnet der aktuelle KfW-Gründungsmonitor für das Jahr 2024 einen Anstieg bei Nebenerwerbsgründungen um fünf Prozent gegenüber 2023. Insgesamt 382.000 Gründerinnen und Gründer gingen den Zahlen der staatlichen Förderbank zufolge 2024 diesen Weg.

Eine

