Angina Pectoris - Vier Fakten rund um den Brustschmerz
Beim Treppensteigen liegt Druck auf der Brust, als würde sie zusammengepresst werden? Das ist typisch für Angina Pectoris. Was bei Anfällen hilft und wann man lieber den Notruf 112 wählen sollte.
Berlin. (dpa-tmn) Angina Pectoris: Das leitet sich aus dem Lateinischen ab und heißt so viel wie "Brustenge". Sie ist das Hauptsymptom der Koronaren Herzkrankheit (KHK).
Bei dieser Erkrankung sind die Herzkranzgefäße verengt, sodass das Herz nicht ausreichend mit sauerstoffreichem Blut versorgt wird. Dieser Sauerstoffmangel im Herzmuskel kann sich durch Schmerzen im Brustkorb