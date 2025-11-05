Berlin. (dpa-tmn) Angina Pectoris: Das leitet sich aus dem Lateinischen ab und heißt so viel wie "Brustenge". Sie ist das Hauptsymptom der Koronaren Herzkrankheit (KHK).

Bei dieser Erkrankung sind die Herzkranzgefäße verengt, sodass das Herz nicht ausreichend mit sauerstoffreichem Blut versorgt wird. Dieser Sauerstoffmangel im Herzmuskel kann sich durch Schmerzen im Brustkorb