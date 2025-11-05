Mittwoch, 05. November 2025

Plus Wann den Notruf wählen

Angina Pectoris - Vier Fakten rund um den Brustschmerz

Beim Treppensteigen liegt Druck auf der Brust, als würde sie zusammengepresst werden? Das ist typisch für Angina Pectoris. Was bei Anfällen hilft und wann man lieber den Notruf 112 wählen sollte. 

05.11.2025
Druck und Schmerzen in der Brust: Was tun bei einem Angina-Pectoris-Anfall? Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Berlin. (dpa-tmn) Angina Pectoris: Das leitet sich aus dem Lateinischen ab und heißt so viel wie "Brustenge". Sie ist das Hauptsymptom der Koronaren Herzkrankheit (KHK). 

Bei dieser Erkrankung sind die Herzkranzgefäße verengt, sodass das Herz nicht ausreichend mit sauerstoffreichem Blut versorgt wird. Dieser Sauerstoffmangel im Herzmuskel kann sich durch Schmerzen im Brustkorb