Von Bettina Lüke

Tübingen. (dpa-tmn) Seit Jahren haben Essstörungen weltweit zugenommen, auch in Deutschland - und vor allem unter Mädchen und jungen Frauen. Daten des Statistischen Bundesamtes zeigen: In Deutschland mussten im Vergleich zum Stand vor 20 Jahren 2023 doppelt so viele junge Patientinnen wegen Erkrankungen wie Magersucht oder Bulimie in eine