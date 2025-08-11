Montag, 11. August 2025

Plus Versicherrungsschutz

Sanieren mit Plan - Diese Versicherungen braucht’s

Verletzungsrisiken, geringerer Schutz vor Einbruch, Absicherung von Helfern: Wer sein Eigenheim saniert, sollte an einer Sache nicht sparen - dem passenden Versicherungsschutz.

Auf der Suche nach einem guten Versicherungsvertrag? Vergleichsportale können bei der Suche helfen, sind aber auch nicht unfehlbar. Foto: Zacharie Scheurer/dpa-tmn

Von Katja Fischer

Hamburg/Bremen. (dpa-tmn) Wer die Sanierung oder den Bau eines Eigenheims plant, sollte seinen aktuellen Versicherungsschutz überprüfen. Denn Arbeiten am Haus bringen zusätzliche Risiken mit sich, die unbedingt abgedeckt werden sollten. Ein Gerüst an der Fassade, aufgerissene Gräben rund um das Gebäude, provisorische Fenster und Haustüren - das Risiko, dass jemand zu

