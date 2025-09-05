100.000 Euro - Ist das der Beginn der finanziellen Freiheit?
Die ersten 100.000 Euro gelten als wichtiger Meilenstein für den langfristigen Vermögensaufbau. Aber reicht das schon aus, um sich zur Ruhe zu setzen? Oder worauf kommt es nach Erreichen an?
Von Christoph Jänsch
München/Dortmund. (dpa-tmn) Die ersten 100.000 Euro - kaum eine Zahl taucht in Investmentkreisen so oft auf wie diese. Für viele Privatanlegerinnen und -anleger gilt sie als magische Schwelle: Ist sie einmal erreicht, kann sie den Vermögensaufbau richtig ins Rollen bringen.
Doch warum ausgerechnet diese Summe? Welche Rolle spielt sie beim Investieren, und
