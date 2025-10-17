Lübeck. (dpa-tmn) Obwohl der Schutzstreifen in der Regel für sie allein gedacht ist, müssen Radler dort das Rechtsfahrgebot beachten. Wer sich nicht daran hält, kann nach Unfällen mit anderen mithaften müssen. Das zeigt ein Urteil des Landgerichts Lübeck, auf das der ADAC aufmerksam macht.

Kollision im Kreisverkehr

Im besagten Fall ging es um einen Radler, der mit