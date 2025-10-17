Samstag, 18. Oktober 2025

Gilt auch auf dem Fahrradstreifen ein Rechtsfahrverbot?

Autos dürfen nicht auf Schutzstreifen halten. Doch was, wenn ein Radfahrer wohl noch rechts vorbei gepasst hätte - und dennoch in das Fahrzeug kracht? So ein Fall landete im Norden vor Gericht. 

17.10.2025 UPDATE: 18.10.2025 06:00 Uhr 1 Minute, 4 Sekunden
Unterwegs auf dem Fahrradschutzstreifen: Autofahrer müssen bestimmte Regeln beim Überfahren dieses Streifens beachten - Radler haben aber auch Pflichten. Foto: Janne Kieselbach/dpa-tmn

Lübeck. (dpa-tmn) Obwohl der Schutzstreifen in der Regel für sie allein gedacht ist, müssen Radler dort das Rechtsfahrgebot beachten. Wer sich nicht daran hält, kann nach Unfällen mit anderen mithaften müssen. Das zeigt ein Urteil des Landgerichts Lübeck, auf das der ADAC aufmerksam macht.

Kollision im Kreisverkehr

Im besagten Fall ging es um einen Radler, der mit