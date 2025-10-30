Lexus stellt seine Modellpalette neu auf und nimmt dabei langsam Abschied von der großen, repräsentativen Limousine. Als Nachfolger für den LS, mit dem Toyota-Tochter 1989 einst ihren Einstand gab, zeigen die Japaner deshalb auf der Japan Mobility Show in Tokio gerade zwei Studien, die beide neuen Mustern folgen.

Für den maximalen Komfort der "Hinterbänkler" steht ein knapp sechs Meter langer Van mit Zwillingsachse im Heck, an der für mehr Freiheit im Innenraum besonders kleine Räder montiert sind.

Luxus-Van mit maximalem Komfort für die Passagiere

Der LS Concept genannte Raumkreuzer lebt vor allem von seinem luxuriösen Innenleben, das auf viel Platz für maximal fünf Passagiere setzt sowie auf natürliche Materialien wie Bambus und eine traditionell japanische Verarbeitung.

Und weil der Koloss für viele Städte womöglich zu groß ist, gibt es dazu noch die Vision für einen elektrischen Einsitzer im gleichen Design, mit dem die Kunden die sogenannte "Letzte Meile" überwinden können, also etwa vom Parkplatz zum etwas weiter gelegenen Büro.

SUV-Coupé dürfte besser ins gewohnte Straßenbild passen

Wem diese Ideen zu abgehoben sind, den will Lexus für das LS Coupé Concept gewinnen, das als luxuriöses SUV-Coupé von gut fünf Metern schon besser ins gewohnte Straßenbild passen dürfte.

Und auch wenn die Japaner kein Wort über die Antriebe ihrer Ausstellungsstücke sagen, wollen sich auch Kunden ködern, die um des Fahren willens ins Auto steigen.

Sportler soll gegen Porsche, Aston Martin und Co starten

Dafür zeigen sie eine weitere Evolutionsstufe des LS Sport Concepts, das von allen Tokioter Lexus-Neuheiten die konkretesten Perspektiven hat. Schon im nächsten Jahr, so ist in Unternehmenskreisen zu hören, soll das zweisitzige Coupé als Nachfolger des Lexus LFA gegen Konkurrenten wie den Aston Martin Vantage, den Mercedes-AMG GT oder den Porsche 911 antreten.