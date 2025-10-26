Zeuthen. (dpa) Im Speckgürtel von Großstädten wie Berlin tummeln sich dieser Tage die Pilzsammler – das Hobby im Wald scheint zu boomen. "Ich habe schon den Eindruck, dass es mehr Interessenten gibt als noch vor zehn Jahren", sagt Wolfgang Bivour, Vorsitzender des Brandenburger Landesverbandes der Pilzsachverständigen.

Auch die sozialen Medien trügen zu dieser Entwicklung bei, befindet