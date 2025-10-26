Montag, 27. Oktober 2025

zurück
Plus Trendhobby

Pilzesammeln - Der Wald als "bullshitfreie Zone"

Es ist Herbst und Pilzhochsaison. Durch die Wälder sieht man nun häufiger Sammler streifen. Einem Pilz-Influencer geht es beim Sammeln gar nicht so sehr um den Ertrag.

26.10.2025 UPDATE: 26.10.2025 04:03 Uhr 2 Minuten, 26 Sekunden
Mit einem Pilz-Influencer in den Pilzen
Dem Influencer folgen auf Instagram Tausende.

Zeuthen. (dpa) Im Speckgürtel von Großstädten wie Berlin tummeln sich dieser Tage die Pilzsammler – das Hobby im Wald scheint zu boomen. "Ich habe schon den Eindruck, dass es mehr Interessenten gibt als noch vor zehn Jahren", sagt Wolfgang Bivour, Vorsitzender des Brandenburger Landesverbandes der Pilzsachverständigen. 

Auch die sozialen Medien trügen zu dieser Entwicklung bei, befindet