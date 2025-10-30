Donnerstag, 30. Oktober 2025

Plus Tipps und Tricks

So kann die Kfz-Police günstiger werden

Auf der Suche nach einer günstigeren Kfz-Versicherung? Worauf Wechselwillige achten sollten. Klassiker und Geheimtipps.

30.10.2025 UPDATE: 30.10.2025 08:09 Uhr 3 Minuten, 28 Sekunden
Viele, viele bunte Autos: Jedes ist leicht anders - das gilt auch für die persönlichen Lebensumstände der Halter. Die können sich aber ändern und unter Umständen den Versicherungsschutz günstiger machen. Foto: Jan Woitas/dpa-tmn​

Von Sabine Meuter

Berlin/Hamburg. (dpa-tmn) Mal günstiger, mal teurer: Bei den Kfz-Versicherungen gibt es teils enorme Preisschwankungen – bei oftmals gleichen Versicherungsleistungen. Daher lohnt es sich zumeist, einmal im Jahr etwa über Vergleichsportale im Internet die bestehende Police mit Angeboten anderer Anbieter zu vergleichen. Aber auch bei der bestehenden Kfz-Versicherung