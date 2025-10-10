Freitag, 10. Oktober 2025

zurück
Plus Testphase

Whatsapp - Welcher Benutzername soll Ihrer sein?

Noch testet Whatsapp Benutzernamen nur. Doch schon bald dürfte eine Reservierung starten, in deren Rahmen Nutzerinnen und Nutzer ihren Namen selbst wählen können. Erlaubt ist aber längst nicht alles. 

10.10.2025 UPDATE: 10.10.2025 12:35 Uhr 57 Sekunden
Benutzernamen sollen bei Whatsapp die Sicherheit und den Datenschutz erhöhen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa-tmn

Berlin. (dpa-tmn) Bei Whatsapp verdichten sich die Hinweise darauf, dass der Messengerdienst bald Nutzernamen einführen wird. Eine entsprechende Reservierungsfunktion für Namen werde derzeit in einer Beta-Version der App getestet, berichtet der auf die Analyse von noch in der Entwicklung befindlichen Whatsapp-Versionen spezialisierte Blog "WABetaInfo.com".

Wer den Messenger