Guter Genuss: Mehr als zwei Drittel der Erdbeer-Fruchtaufstriche sind "gut" oder sogar "sehr gut". Von 25 Produkten überzeugten 17 die Prüfer der Zeitschrift "Öko-Test" (Ausgabe 9/25). Darunter sind auch alle neun getesteten Bio-Aufstriche.

Eingekauft wurde querbeet in Discountern, Bio- und Drogeriemärkten. Insgesamt gab es achtmal die Note "sehr gut", neunmal "gut", fünfmal "befriedigend", aber auch einen nur "ausreichenden" und zwei "mangelhafte" Kandidaten.

Minuspunkte für Pestizide

Während Geruch und Geschmack insgesamt überzeugten, wurde vor allem bei Pestizidrückständen oder anderen bedenklichen Inhaltsstoffen abgewertet. So fanden sich bei den zwei Verlierern gleich acht Spritzmittel-Spuren. Auch der Zuckergehalt konnte Punkte purzeln lassen.

Das sind die "sehr guten" Testsieger:

Bio-Produkte

Bio Primo Erdbeere, 75 % Frucht

Die Beerenbauern Erdbeere Fruchtaufstrich, Demeter

Ener Bio Erdbeere, 40 % weniger Zucker

Zwergenwiese Fruchtgarten Erdbeere, 70 % Frucht

Konventionelle Fruchtaufstriche

Ja! 75 % Erdbeere Fruchtaufstrich

Landliebe weniger Zucker Erdbeeren

Maribel 50 % weniger Zucker Erdbeer

Zentis 50 % weniger Zucker Erdbeere

Funfact: Erdbeermarmelade gibt es offiziell nicht

Oft wird der fruchtig-beerige Aufstrich Erdbeermarmelade genannt. Stimmt nicht - denn eine EU-Verordnung schreibt vor, dass in einem Marmeladenglas mindestens 20 Prozent Zitrusfrüchte stecken müssen. Lediglich auf lokalen Märkten oder aus der Eigenproduktion ist "Erdbeermarmelade" erlaubt.

Erdbeerkonfitüre kann es dagegen offiziell geben, denn Konfitüre besteht aus einer oder mehreren Fruchtarten. Allerdings müssen sowohl Marmelade als auch Konfitüre mindestens 55 Prozent Zucker enthalten - alle Produkte aus dem Test liegen darunter und sind daher Fruchtaufstriche.

Gut zu wissen: Für Fruchtaufstriche gibt es keine vorgeschriebene Mindestzuckermenge. Trotzdem befand "Öko-Test" bei neun Produkten: 12,5 Gramm Zucker oder noch mehr pro 30- Gramm-Portion seien einfach zu viel.