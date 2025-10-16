Von Lukas Möller

Berlin. (dpa-tmn) Kosten für die Uni, Lehrmaterialien, WG-Zimmer und das Leben drumherum: So ein Studium kann schnell teuer werden. Nicht alle können das aus eigenen Mitteln oder mit Hilfe der Familie stemmen. Zur Unterstützung gibt es in Deutschland das sogenannte Bundesausbildungsförderungsgesetz - kurz Bafög.

Es dient dazu, jenen ein Studium zu ermöglichen,