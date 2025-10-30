Von Thomas Geiger

Tokio. (dpa-tmn) Tokio ist eine der größten Städte der Welt und gilt vielen als Schaufenster in die Zukunft. Das gilt aber nicht nur für Viertel wie Akihabara oder Shibuya, sondern zumindest in diesen Tagen auch für das Messegelände. Denn in der Big Sight trifft sich die PS-Branche gerade wieder zur Tokyo Motor Show, die getreu dem Zeitgeist jetzt Japan Mobility Show