Donnerstag, 30. Oktober 2025

Plus Spektakuläre Studien

Diese Highlights der Japan Mobility Show müssen Sie kennen

Nirgends zeigen sich Autodesigner und Ingenieure verspielter als auf der Motor Show in Tokio. Trotzdem: Unter den spektakulären Studien ist vieles, das es so oder ähnlich auf die Straße schaffen kann.

Der Supersportwagen LS Sport Concept von Lexus soll bereits im nächsten Jahr in Serie gehen. Foto: Thomas Geiger/dpa-tmn​

Von Thomas Geiger

Tokio. (dpa-tmn) Tokio ist eine der größten Städte der Welt und gilt vielen als Schaufenster in die Zukunft. Das gilt aber nicht nur für Viertel wie Akihabara oder Shibuya, sondern zumindest in diesen Tagen auch für das Messegelände. Denn in der Big Sight trifft sich die PS-Branche gerade wieder zur Tokyo Motor Show, die getreu dem Zeitgeist jetzt Japan Mobility Show