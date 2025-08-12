Dienstag, 12. August 2025

Leerer Blick junger Leute: Was ist der "Gen Z Stare"?

Die junge Bedienung im Café glotzt den Kunden bei der Kaffee-Bestellung nur starr an. Das wird zumindest gerade der Generation Z im Internet unterstellt. Was ist dran am viralen Phänomen?

12.08.2025 UPDATE: 12.08.2025 10:00 Uhr 3 Minuten, 1 Sekunde
Lily-Rose Depp
Schauspielerin Lily-Rose Depp schaut in typischer roter Teppich-Pose mit kühler Miene in die Kamera. (Archivbild)

Berlin (dpa) - Wenn eine Generation zuletzt besonders oft in den Schlagzeilen war, dann wohl die Gen Z - grob gesagt die von 1995 bis 2010 Geborenen. Zum Beispiel, weil es ihnen angeblich an guter Arbeitsmoral fehle. Oder weil sie faul sei. Jetzt sorgt die Generation wieder für viralen Gesprächsstoff. Dieses Mal geht es um den sogenannten "Gen Z Stare". Doch was ist das? 

Gemeint ist

